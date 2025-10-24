Club de Golf Valle Alto, firme líder en el LXX Campeonato Nacional Interclubes

Nacional Interclubes en Monterrey. Gabriel Derbez (i) repite liderazgo en la individual con 137 golpes, le siguen de cerca Carlos Alberto Treviño (c) y Rodrigo Vázquez (d). (FMG)

Las acciones siguieron su curso este viernes con la tercera ronda del LXX Campeonato Nacional Interclubes en el exigente campo de Terralta Country Club, este viernes con la participación de las categorías AA y Campeonato.

En la Categoría Campeonato, el Club de Golf Valle Alto de Monterrey afianzó su liderato gracias a una ronda de 222 golpes. El Club Campestre Monterrey se mantiene firme en segundo con 21 golpes sobre par, mientras que el local, Terralta Country Club tomó las riendas y ascendió cuatro puestos para ubicarse en tercero con 28 sobre par.

Gabriel Derbez, representante del Club de Golf Valle Alto no dejó escapar la cima con 68 golpes en la jornada de este viernes, acumulando 137 golpes en total, 7 bajo par. Le siguen Carlos Alberto Treviño del Campestre de Monterrey con -2 y Rodrigo Vázquez del Club de Golf México con 3-sobre par.

En la Categoría AA, el Club de Golf México ocupa la delantera con rondas de 153 y 160 golpes, mientras que el Club de Golf Chapultepec escaló seis posiciones para ubicarse en el segundo peldaño con una ronda de 157 golpes y en tercero con 162, se colocó el Club de Golf Vallescondido.

En la individual de la AA, Faruk Mohamed, representante del Club de Golf México y Ricardo Zablah del Campestre de Monterrey empataron en la primera posición del tablero con 155 golpes, 11 sobre par, dos golpes de ventaja ante José Padilla López del Campestre de León.

Sábado 25 de octubre:

• Ronda final: Categorías: Campeonato, AA, A y B