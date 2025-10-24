Max Verstappen domina la FP2 en el Gran Premio de México

Gran Premio de México F1 Max Verstappen se siente como en casa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (@f1)

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más veloz en la práctica libre dos del Gran Premio de México que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, correspondiente a la fecha 20 de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Al actual campeón mundial le bastó un ensayo para advertir que este sábado no dudará en llevarse la pole. Max registró en su vuelta más rápida 1m17. 392s, con el segundo sitio se quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 153 milésimas y con el tercero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 174 milésimas. Los tres pilotos con el neumático blando.

El inglés Lando Norris -segundo en el Mundial a 14 puntos de Norris- fue el cuarto más veloz de la tarde a 251 milésimas de Verstappen, mientras su compañero en McLaren el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- firmó el duodécimo crono de la sesión, a 840 milésimas del primer sitio.

En los segundos ensayos del día se marcaron los mejores tiempos del día.

Franco Colapinto volvió a padecer en la velocidad con los blandos por la falta de rendimiento del Alpine cayendo hasta el puesto 18.

La práctica libre tres será este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio.