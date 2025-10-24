Mazatlán vs América: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Mazatlán vs América Las Águilas juegan hoy en Sinaloa (Crónica Digital)

Mazatlán FC recibe al Club América este viernes 24 de octubre en un duelo que marca el arranque de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy: horario, alineaciones y dónde ver en vivo a Las Águilas.

El juego de hoy podría definir buena parte del cierre de la fase regular. El conjunto azulcrema llega con la mira puesta en el liderato, mientras los Cañoneros buscan aferrarse a sus últimas opciones de vida en el campeonato.

El equipo dirigido por André Jardine tiene bajas sensibles y enfrenta el reto de mantener su vuelo en medio de una agenda apretada y un plantel mermado, pero con una buena lista de jugadores en su alineación que pueden hacer diferencia.

Previa y pronóstico Mazatlán vs América | Jornada 15 de la Liga MX

El conjunto sinaloense llega al encuentro tras sumar su sexto empate del torneo ante Santos Laguna. Dirigidos por Robert Dante Siboldi, los Cañoneros acumulan apenas 12 puntos en el puesto 15 de la clasificación y ven cómo las posibilidades de alcanzar el Play In se diluye con el paso de las jornadas.

En contraste, América atraviesa una etapa de altibajos menos dramática. Pese a las lesiones de figuras como Henry Martín y Jonathan dos Santos, el cuadro azulcrema se impuso al Puebla en la jornada anterior con una remontada agónica. Con 30 unidades, las Águilas son sublíderes y mantienen una lucha cerrada con Toluca por la cima del torneo.

El historial entre ambos equipos favorece al América, quien ganó ocho de los diez enfrentamientos desde la fundación de Mazatlán. Los últimos dos choques terminaron en goleadas azulcremas por 5-0. Sin embargo, Mazatlán presume fortaleza en casa, al marcar en todos sus partidos como local durante el Apertura 2025.

Pronóstico: América 2-0 Mazatlán. Las Águilas tienen mayor profundidad y calidad en todas las líneas, lo que debería bastar para imponerse en su visita al Pacífico.

¿A qué hora juegan Mazatlán vs América hoy?

El partido se disputará este viernes 24 de octubre de 2025 a las 21:00 horas (centro de México), en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Mazatlán vs América?

La transmisión estará disponible en Azteca 7, FOX One y vía streaming en Caliente TV, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

Alineaciones probables Mazatlán vs. América

Mazatlán: Ricardo Gutiérrez; Facundo Almada, Bryan Colula, Ángel Leyva, Jair Díaz; Joaquín Esquivel, Roberto Meraz; Anderson Duarte, Daniel Hernández, Mauro Lainez; Fabio.

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes; Ralph Orquín, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez; Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre.