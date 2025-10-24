Mexicanos Lebrija y De la Fuente se despiden del International Series Philipines

Torneo del Asian Tour. A Roberto Lebrija no le alcanzó para poder jugar todo el fin de semana en Manila. (Foto especia)

Los golfistas Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente terminaron su participación en el International Series Philipines, torneo del Asian Tour que se desarrolla en Manila.

Después de una primera buena ronda de 70, Lebrija firmó una segunda de 74 golpes (+2) y con acumulado de par de campo no pudo librar el corte que se hizo con -3 golpes. Es el segundo torneo seguido que Lebrija no pasa el corte.

En cuanto a Santiago De la Fuente que había firmado un primer recorrido poco halagador de 74 golpes, este viernes no mejoró y con ronda de 73, y suma de tres sobre par, tampoco le alcanzó para jugar todo el fin de semana.

De la Fuente venía de un Top 10 en el Macao Open celebrado la semana anterior en China.

Como líder de la competencia se mantuvo por segundo día consecutivo el tailandés 1 Sarit Suwannarut, tras rondas de 64 y 66 para acumulado de -16 impactos.