México femenil avanza a 8vos de final del Mundial de Futbol Sub-17

Mundial de Futbol Femenil Sub-17. El Tricolor femenil Sub-17 estaba obligado a ganar para seguir con vida en el mundial de categoría con sede en Marruecos. (Miselecciónfem)

La Selección Mexicana de Futbol femenil venció 1-0 a su similar de Camerún y logró su pase a los octavos de final del Mundial de Futbol Sub-17 que se desarrolla en Marruecos.

En un partido muy parejo y de suspenso que se tuvo que definir hasta el minuto 87 cuando Citlalli Reyes cobró un tiro libre y mandó un golazo, México vio la luz que les daría el pase a los octavos de final.

Las mexicanas llegaban con la obligación de ganar el encuentro ante Camerún y lo consiguieron no sin antes sufrir en la cancha.

Con este resultado, México aseguró el segundo lugar del Grupo B con seis puntos, debido a que Países Bajos tropezó por goleada ante el líder Corea del Norte.

El siguiente partido de la Selección Mexicana será ante el segundo lugar del Grupo F, que se definirá entre Japón o Paraguay.

México disputará su partido de octavos de final el miércoles 29 de octubre a las 9:30 horas del tiempo del centro de nuestro país.