Verstappen retoma el control en México

Max Verstappen demostró el porqué es cinco veces ganador del Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto de Red Bull dominó a placer la segunda práctica libre de la ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y de paso marcó un nuevo récord de vuelta.
El neerlandés cerró su mejor vuelta en 1.17.392 minutos, y con ello impuso un nuevo récord de vuelta para el Autódromo Hermanos Rodríguez, al superar el tiempo de 1:17.774 que implantó Valtteri Bottas en 2021.
Detrás de Max se ubicó Charles Leclerc, de Ferrari, a 0.153 segundos, y quien fue el líder en la primera sesión del día. El joven Kimi Antonelli fue tercero, a 0.174 segundos, para mandar al cuarto a Lando Norris, de McLaren y al quinto a Lewis Hamilton, de Ferrari, un exganador de la prueba.
Completaron el Top 10: George Russell, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lance Stroll. El líder del campeonato de pilotos, el australiano Oscar Piastri, se ubicó en el puesto 12 de la segunda sesión, a 0.840 segundos de Max Verstappen.
Por la mañana, durante la práctica libre 1, el mexicano Patricio O’Ward tomó los mandos del McLaren de Lando Norris, y lo metió al puesto 13, en una sesión que tuvo a nueve pilotos de pruebas/desarrollo.
Ambas sesiones se llevaron a cabo bajo un intenso sol y con la pista seca, pronóstico que se mantiene para todo el fin de semana.
Este sábado se llevará a cabo la práctica libre 3 y la clasificación para el Gran Premio de México, ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputará el domingo.