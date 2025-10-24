Verstappen retoma el control en México

Gran Premiode la Ciudad de México. El neerlandés cerró su mejor vuelta en 1.17.392 minutos, y con ello impuso un nuevo récord de vuelta para el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Redbullracing)

Max Verstappen demostró el porqué es cinco veces ganador del Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto de Red Bull dominó a placer la segunda práctica libre de la ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y de paso marcó un nuevo récord de vuelta.

El neerlandés cerró su mejor vuelta en 1.17.392 minutos, y con ello impuso un nuevo récord de vuelta para el Autódromo Hermanos Rodríguez, al superar el tiempo de 1:17.774 que implantó Valtteri Bottas en 2021.

Detrás de Max se ubicó Charles Leclerc, de Ferrari, a 0.153 segundos, y quien fue el líder en la primera sesión del día. El joven Kimi Antonelli fue tercero, a 0.174 segundos, para mandar al cuarto a Lando Norris, de McLaren y al quinto a Lewis Hamilton, de Ferrari, un exganador de la prueba.

Completaron el Top 10: George Russell, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lance Stroll. El líder del campeonato de pilotos, el australiano Oscar Piastri, se ubicó en el puesto 12 de la segunda sesión, a 0.840 segundos de Max Verstappen.

Por la mañana, durante la práctica libre 1, el mexicano Patricio O’Ward tomó los mandos del McLaren de Lando Norris, y lo metió al puesto 13, en una sesión que tuvo a nueve pilotos de pruebas/desarrollo.

Ambas sesiones se llevaron a cabo bajo un intenso sol y con la pista seca, pronóstico que se mantiene para todo el fin de semana.

Este sábado se llevará a cabo la práctica libre 3 y la clasificación para el Gran Premio de México, ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputará el domingo.