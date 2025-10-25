Guadalajara humilla al Atlas en el Clásico Tapatío

Liga MX: Guadalajara - Atlas Armando González de Guadalajara celebra uno de sus tres goles este sábado, durante el partido entre Guadalajara y Atlas en el Estadio Akron. (Francisco Guasco/EFE)

Chivas del Guadalajara se llevó el Clásico Tapatío al humillar por marcador de 4-1 a Zorros del Atlas en el Estadio Akrón en partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

En una noche redonda para Armando González, ‘la Hormiga’, anotó gol a los minutos 10’, 29’ y 51’ al Atlas para liderar la victoria del equipo dirigido por Gabriel Milito. Luis Romo puso otro gol al 27’ y del lado de la visita Mateo García hizo el descuento al 63’.

Con la victoria, Chivas se aferra a puestos de Liguilla directa, pues de momento, se ubican en el sexto puesto de la tabla general con 23 puntos a falta de dos partidos.

Para la Jornada 16, el Club Deportivo Guadalajara visita a Pachuca. Por su parte, el Atlas recibe a Toluca en el Estadio Jalisco. A pesar de la derrota, la escuadra de Zorros aún aspira a lugares de Play-In.