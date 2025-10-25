Lando Norris se roba la pole position del México GP

Gran Premio de México. Lando Norris consigue su primera pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (McLarenF1)

Ya había caído la bandera a cuadros cuando Lando Norris se encontraba a la mitad de su vuelta de calificación. El británico de McLaren aceleró, marcó los sectores más veloces y se robó la pole position del Gran Premio de la Ciudad de México, ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Norris aprovechó al máximo el mejoramiento de la superficie del Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.3 kilómetros, y marcó un tiempo de 1:15.586 minutos, para, de paso, implantar un nuevo récord de vuelta para el circuito de nuestro país.

Primera pole del inglés en México

Esta es la pole position 14 para Norris, su quinta del año y la primera en México y gracias a su desempeño perfecto, evitó el 1-2 de Ferrari. Charles Leclerc se quedó a 0.262 segundos de la pole, mientras que Lewis Hamilton, dos veces ganador en México, se ubicó a 0.352 segundos del sitio de honor.

George Russell, de Mercedes, fue cuarto, para tener a tres pilotos británicos en las primeras dos filas de partida. Max Verstappen, de Red Bull Racing, arrancará en quinto, delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), el líder Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas).

Colapinto, en la última fila

El argentino Franco Colapinto, representante latinoamericano, no tuvo un buen desempeño en la sesión y arrancará en la última fila, en el Alpine.

La sesión se llevó a cabo en pista seca, y con una temperatura en el trazado de 41 °C, debido al fuerte sol. No hubo incidentes, lo que permitió una sesión fluida. Los aficionados mexicanos, cercanos a los 100 mil espectadores, vivieron una jornada limpia, y con emociones previas, pues se disputaron carreras de las series locales TCR México y Gran Turismo México.

Michel Jourdain Jr., fue el ganador de TCR, mientras que Salvador de Alba se llevó los honores en los V8 de GTM.

Este domingo, la acción en pista comenzará a las 8:30, con la carrera 2 de la FIA NACAM Fórmula 4, seguida de la segunda competencia de Gran Turismo México, la tercera de TCR México, y finalmente, a las 14:00 horas, el Gran Premio de México.