Pato O’Ward revela que compitió enfermo en la FP1 el viernes

Compromiso con McLaren. Pato O’Ward dijo que su misión era cumplir con la labor de McLaren, ofrecerles la retroalimentación y, mucho después, preocuparse por su salud. (Foto especialñ)

El piloto mexicano Pato O’Ward reveló que en la FP1 del Gran Premio de México compitió enfermo, pero eso no le impidió rodar el McLaren de Lando Norris porque su fuerza mental fue más fuerte.

El equipo dirigido por Andrea Stella usó a O’Ward para “dividir y conquistar” preparando una puesta a punto completamente diferente y de evaluación respecto a Oscar Piastri, quien estuvo en el segundo coche en la primera práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Trabajé con una configuración diferente que sirvió para evaluar cosas y que sirvieron para la tarde para Norris”, indicó a Motorsport.com.

Para el subcampeón de IndyCar indicó que la misión era cumplir con la labor de McLaren, ofrecerles la retroalimentación y, mucho después, preocuparse por su salud.

“Nunca pasó por mi mente no subir al coche”, indicó O’Ward quien empezó a sentirse enfermo desde la madrugada del viernes. “No, digo, desde la madrugada andaba ya enfermo, no dormí bien, anduve batallando toda la madrugada. Pero de que encontré las fuerzas para hacerla, obviamente, pues lo hice y lo quería hacer”.

“Uno sabe cuándo está enfermo, o no anda al 100, como que pones tus prioridades mentalmente y es lo que tienes que hacer, el programa, y en tu subconsciente lo que no puedes hacer. No había nada en mi mente que me dijera ‘no lo hagas’ oye, puede que esto no vaya a pasar”.

O’Ward estaba consciente de que estas oportunidades no siempre salen y hay que sacarlas adelante.

“Me ha tocado también correr carreras, no en un Fórmula 1, pero me ha tocado, digo, la Daytona de 2022 donde estaba enfermo, no podía ni pensar, pero la adrenalina te ayuda a sacar las cosas adelante bastante bien. Pero no, estuvo bien, la verdad. No hubo ningún despiste, no hubo errores”, finalizó.