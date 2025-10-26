Cuándo y a qué hora será la carrera de este 26 de octubre del Gran Premio Especial

Octubre huele a la emoción de la velocidad y a la pasión por las carreras. La ciudad se prepara para recibir otro capítulo del espectáculo más veloz del mundo: aficionados, banderas y el rugido de los monoplazas se apoderan del Autódromo Hermanos Rodríguez. Si te late la adrenalina o simplemente quieres vivir la fiesta minuto a minuto, esta nota te pone en la línea de salida para que no te pierdas nada del Gran Premio de México 2025.

Gran Premio de México 2025: horario y dónde ver la carrera de Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve a encender motores en la Ciudad de México: el Gran Premio de México 2025 se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se perfila como una de las paradas clave del calendario 2025, tanto por la emoción en pista como por el impacto que genera en la ciudad.

Fecha y horario

Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la carrera de la Fórmula 1 en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y cubrirá 71 vueltas sobre el circuito (305.584 km).

¿Dónde ver la carrera?: transmisión en México

La transmisión podrás seguirla para no perderte ni un minuto de la carrera por señales deportivas tradicionales y plataformas de pago/streaming. Entre las fuentes locales citadas se mencionan Fox Sports y opciones de señal por Canal 5 y Sky.