Lando Norris triunfa en Mexico GP y es líder del Mundial

EN LA CIMA. El británico fue apoyado de manera excepcional por el equipo bicampeón del mundo.

Lando Norris fue contundente desde la arrancada. Llevó a su McLaren a la curva 1 antes que sus rivales de Ferrari, protegió la posición y manejó de manera perfecta a su primer triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para llevarse el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.

El británico fue apoyado de manera excepcional por el equipo bicampeón del mundo y cerró 30.3 segundos delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, para de esa manera llegar a 357 unidades en el campeonato y retomar la punta por vez primera desde el 13 de abril, en Baréin.

EL REGRESO DE MCLAREN

Esta es la primera victoria de McLaren en México desde la conseguida por Ayrton Senna en 1989. Norris se suma al brasileño, a Alain Prost (1988) y a Denny Hulme (1969) como los únicos pilotos de McLaren que han vencido en el Hermanos Rodríguez.

En tercer lugar, cerró Max Verstappen, luego de reponerse de un contacto en la primera curva, en una arrancada caótica, en la cual peleó rueda a rueda con Lewis Hamilton.

BEARMAN SORPRENDE

La estrella de la ronda 20 fue Oliver Bearman, quien consiguió su mejor resultado en su paso por la Fórmula 1, al terminar en cuarto, la mejor posición de Haas en el año.

Oscar Piastri, de McLaren (356 puntos); Kimi Antonelli, de Mercedes; George Russell, de Mercedes; Lewis Hamilton (quien recibió una penalización de 10 segundos por cortar pista); Esteban Ocon, de Haas y Gabriel Bortoleto, completaron los 10 primeros.

FUE TODO UN ÉXITO

La carrera se disputó en condiciones de piso seco, y con una temperatura ambiente de 27 °C, frente a 153 mil espectadores, para un total de 401 mil en el fin de semana.

La próxima carrera de la temporada será el 9 de noviembre, para el Gran Premio de Brasil, en Interlagos.

YUKI HONRA A GINTHER

El japonés Yuki Tsunoda protagonizó un momento emotivo previo al Gran Premio de México, cuando subió al RA272 que manejó en 1965 el estadounidense Richie Ginther, y que le dio a Honda su primer triunfo en la historia de la Fórmula 1.

A 60 años de la hazaña conseguida en el mismo autódromo, el bello monoplaza blanco volvió a rugir, para rodar en el trazado que le vio hacer historia.