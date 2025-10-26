Santos Laguna vs Querétaro: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Jornada 15 del Apertura 2025

¡Hoy hay partido! Y las emociones en torno a esta Jornada 15 de la Liga MX no paran. Este domingo se enfrentan dos grandes del balompié llegan con la obligación de sumar, una cancha que promete intensidad, y la certeza de que cada punto cuenta. Te contamos dónde ver el duelo, cómo llegan los protagonistas y por qué este partido podría marcar un antes y un después.
Por ello, en esta nota te dejamos todo lo que tienes que saber para no perderte ni un sólo minuto de este encuentro.
¿A qué hora juegan Santos Laguna vs. Querétaro hoy?
El encuentro está pactado para este 26 de octubre en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM), Torreón, Coahuila.
Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos Laguna vs. Querétaro?
No te pierdas la transmisión en vivo de este partido a través de por streaming en ViX Premium. Por esta ocasión no transmisión por TV abierta.
Previa y pronóstico Santos Laguna vs. Querétaro | Jornada 9 de la Liga MX
Santos Laguna
Llegan con 14 puntos al momento y una necesidad urgente de ganar para mantener viva la esperanza de entrar al Play-In del torneo. En su juego más reciente empataron 2-2 ante Mazatlán FC, lo que deja cierta presión para sumar de a tres.
Nos vemos este domingo a las 5 pm en el Estadio Corona. 🇳🇬🏟️— Club Santos (@ClubSantos) October 24, 2025
Que se sienta el aliento Guerrero en nuestra casa. 👊⚔️
Boletos 🎟️: https://t.co/pzYYoVJUm3#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/UCbQFAfuzY
Querétaro
También con 14 unidades, los Gallos Blancos llegan motivados tras vencer 1-0 al CD Guadalajara en su última salida. Sin embargo, como visitantes, su rendimiento ha sido limitado, lo cual añade otro factor al análisis.
🔵 HOY JUEGAN NUESTROS GALLOS ⚫️— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) October 26, 2025
Apoyemos con todo el corazón a nuestro equipo y vamos juntos por el triunfo.
Presentado por: Harinera Monarca.#Los75DeGallos pic.twitter.com/LtJJlR97Dt
Alineaciones probables Santos Laguna vs. Querétaro
Santos Laguna
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: José Abella, Kevin Balanta, Jonathan Pérez, Bruno Amione
- Mediocampistas: Salvador Mariscal, Javier Güemez, Aldo López
- Delanteros: Ramiro Sordo, Cristian Dájome, Bruno B (Barticciotto)
Querétaro FC
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, Diego Reyes, Francisco Venegas, Santiago Homenchenko
- Mediocampistas: Ángel Zapata, Jhojan Julio, Lucas Rodríguez, Rodrigo Bogarín
- Delanteros: Ali Ávila