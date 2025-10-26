Sinner remonta con garra y se corona en Viena: cuarto título del año para el número dos del mundo

VENCEDOR. Una final de poder a poder.

Con una actuación cargada de carácter y resiliencia, el italiano Jannik Sinner, actual número dos del ranking ATP, conquistó este domingo su cuarto título de la temporada 2025 al imponerse en la final del ATP 500 de Viena al alemán Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5.

El duelo fue una auténtica batalla de titanes. Zverev, número tres del mundo, comenzó con fuerza, rompiendo el saque de Sinner en el primer set y llevándose la manga inicial con autoridad. Sin embargo, el italiano reaccionó con temple y precisión, igualando el marcador en el segundo parcial y forzando un tercer set de infarto.

MOLESTIAS FÍSICAS Y UNA REMONTADA ÉPICA

Durante el set definitivo, Sinner mostró signos de dolor en la parte posterior del muslo izquierdo, una molestia que lo hizo cojear por momentos y que recordó su retiro en el Masters 1000 de Shanghái a mediados de octubre por calambres. A pesar de ello, el italiano no bajó los brazos y, en el momento clave, rompió el saque de Zverev con un revés paralelo magistral para colocarse 6-5 y cerrar el partido con autoridad.

Con esta victoria, Sinner suma ya 22 títulos en su carrera profesional, enlaza 21 triunfos consecutivos en pista dura y se convierte en el primer jugador en disputar ocho finales seguidas en el circuito ATP desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década.

UN AÑO DE CONSAGRACIÓN

El 2025 ha sido un año dorado para el tenista de San Cándido. A sus títulos en el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín, ahora suma el trofeo de Viena, torneo que ya había ganado en 2023. Este nuevo éxito lo impulsa con fuerza hacia el Masters 1000 de París, donde buscará arrebatarle el número uno del mundo al español Carlos Alcaraz, quien también competirá en la capital francesa.

“Ha sido una semana muy dura, pero estoy feliz por cómo luché hasta el final. Zverev es un gran rival y ganar aquí otra vez significa mucho para mí”, declaró Sinner tras recibir el trofeo y un premio económico de 500 mil euros.

ZVEREV, UN RIVAL DE CUIDADO

Por su parte, Alexander Zverev, de 28 años, llegaba a la final con una ligera ventaja en el historial entre ambos: cuatro victorias por tres de Sinner. No obstante, el italiano había ganado los dos enfrentamientos más recientes, y este domingo volvió a imponerse en un duelo que mantuvo en vilo al público vienés.

El alemán, que buscaba su segundo título del año tras coronarse en Múnich en abril, mostró un tenis sólido y agresivo en el primer set, pero no logró sostener el ritmo ante la presión y el empuje del número dos del mundo.