Juego 3 LA Dodgers vs Toronto Blue Jays: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

Glasnow vs Scherzer Pitchers abridores para el Juego 3 Dodgers vs Blue Jays. (Especial)

La Serie Mundial 2025 está empatada a una victoria por equipo y el duelo que se llevará a cabo en el Juego 3 levanta las expectativas de los aficionados por un espectáculo de primer nivel que definirá quién llevará la ventaja a partir de ahora: ¿Los Dodgers de Los Ángeles o los Azulejos de Toronto?

Las predicciones están divididas entre el equipo del catcher mexicano, Alejandro Kirk, quien no pudo ser ponchado durante todo el Juego 1 e incluso amplió la diferencia de carreras con un cuadrangular, y la actual casa de talentos japoneses como Shohei Ohtani, el terror en el bate, y Yoshinobu Yamamoto, convirtiéndose este último en el primer pitcher asiático en tirar 9 entradas completas en dos juegos postemporada en la historia.

La tensión sigue en aumento y el Juego 3 se convierte en un enfrentamiento clave para inclinar la balanza de la victoria hacia uno de los equipos, pero ¿quiénes serán los que liderarán?

Dónde y a qué hora será el Juego 3 Dodgers vs Blue Jays

Los Ángeles recibirán a sus contrincantes en el Dodger Stadium esta noche, lunes 27 de octubre, a las 18:00 PM (tiempo del centro de méxico).

¿Qué canales transmitirán EN VIVO el Juego 3 Dodgers vs Blue Jays?

Podrás seguir la transmisión en las siguientes opciones:

Canales abiertos: Imagen Televisión.

Imagen Televisión. Canales por suscripción: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+, Star+, DAZN.

Pitchers abridores para el Juego 3

El Juego 3 promete un duelo de poder cargado de emociones, por lo que los pitchers abridores tienen que estar a la altura de un enfrentamiento de tal importancia.

Para Blue Jays, Max Scherzer representa la experiencia de un veterano que puede ser una firme barrera para los bateadores de Los Ángeles. Mientras que por parte de los Dodgers, confiarán sus entradas iniciales al control y potencia de Tyler Glasnow.

Con la Serie Mundial empatada 1-1, ningún equipo dará una pelea sencilla y la ventaja puede inclinarse en cualquier momento a cualquiera de los dos contrincantes en su batalla por la victoria.

¿Los Dodgers defenderán su terreno a toda costa, o los Blue Jays se abrirán paso a la fuerza, repitiendo la hazaña del Juego 1?

Esta noche, serás testigo de la respuesta.