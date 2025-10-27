Situaciones inconcebibles en la Liga MX

CHIVAS. Podrá decir que tuvo un buen torneo si termina dentro de los seis primeros lugares y además, ganó sus dos clásicos. (Carlos Zepeda/Carlos Zepeda)

Recta final del torneo, en teoría debería ser lo más atractivo de la competencia, pero están ya casi definidos los diez equipos que avanzarán de ronda, sólo Santos y San Luis definirán el décimo lugar, y con la lucha por las posiciones como lo más atractivo en las últimas dos jornadas se viene un nuevo maremoto de críticas hacia la Liga MX, su calendario y el sistema de competencia.

Pero antes, una tragedia más en el futbol mexicano, ojalá se investigue y se llegue al fondo de lo que ocurrió con el aficionado de Cruz Azul, aunque desafortunadamente en nuestro futbol, nunca pasa nada.

EL FRACASO DE PUMAS

En lo futbolístico, prácticamente sentenciado el fracaso de Pumas que todavía tendrá que pelear por lo menos una semana más, pero depende de otro equipo, el Atlético de San Luis, para maquillar un pésimo torneo. Pero aún si avanzan al Play In, no parece que puedan hacer mucho más.

Toluca es el favorito número uno, no es novedad, pero el que se ha confirmado como un rival muy duro es Cruz Azul, a quien ahora ponemos como candidato a finalista por encima de Rayados, América y Tigres.

GANAR PARTIDOS DE CUALQUIER FORMA

La Máquina se las ha ingeniado para ganar partidos de cualquier forma, y eso en etapa de liguilla es muy valioso, sin contar con que parece tendrá también la ventaja de cerrar en casa las primeras series.

Si creemos que Toluca cerrará como número uno, la Máquina, América, Rayados y Tigres pelearán por la localía en los partidos de vuelta, factor muy importante en la liguilla.

UN PREMIO MERECIDO PARA LAS CHIVAS

Guadalajara se acerca a su gran objetivo. Parece un premio merecido para las Chivas meterse de manera directa a la liguilla, al estar en la sexta posición. El lado negativo es que este equipo se conforme con eso y no con pelear campeonatos, que es para lo que debería de estar, pero la realidad es así, y Chivas podrá decir que tuvo un buen torneo si termina dentro de los seis primeros y además, ganó sus dos clásicos.

El problema y las críticas que se le vienen a la Liga se darán una vez más con el calendario.

EL CALENDARIO DE LA LIGA MX

Al término de la fase regular, el 9 de noviembre, vendrá una fecha FIFA, y después del 19 al 23, la semana de Play In, por lo que los equipos que terminen entre los seis primeros, los mejores del torneo, y los más regulares, volverán a jugar hasta el 26 de noviembre, 17 días después de su último juego. Es increíble, eso sólo ocurre con el calendario de la Liga MX, y en específico, por el formato de Play In.

Es más, si Cruz Azul avanza hasta la final, por su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA, tendríamos partidos hasta el 28 de diciembre, si es que llega a la final. Eso le daría a su rival finalista, y a la afición, dieciocho días de parón forzado. Realmente inconcebible, pero así es el calendario en México.

Quedan dos semanas más, y para como pinta el torneo, habrá final navideña.