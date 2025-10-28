Andrés Guardado inicia su preparación como director técnico en el Betis

Nueva meta. Andrés Guardado empieza una nueva faceta en su carrera, ahora como director técnico. (RBetisCantera)

El Real Betis dio a conocer este martes que el mexicano Andrés Guardado inició con sus prácticas para su formarse como director técnico, mismas que realizará en la cantera del conjunto sevillano.

Con anterioridad Guardado ya había anunciado su intención de formarse como entrenador técnico en el Betis, equipo para el que jugó siete años y fue capitán.

“Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles”, escribió el Betis en su cuenta de X.

Guardado también había manifestado su deseo de convertirse en auxiliar técnico de Rafael Márquez, cuando el ex capitán del Tri tome el cargo como DT al finalizar la etapa de Javier Aguirre después del Mundial de 2026.

Rafa y Andrés surgieron de la cantera del Atlas. El ‘Principito’ dijo que Rafa fue su primer referente del futbol. Su guía y actualmente su amigo. “Crecí queriendo ser como él”.