Dodgers vs Blue Jays en la Serie Mundial 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el Juego 4?

Serie Mundial 2025 Shane Bieber y Shohei Ohtani serán los pitchers abridores del Juego 4. (Especial)

La noche de ayer, lunes 27 de octubre, en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025, los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto marcaron historia tras extender el decisivo juego hasta 18 entradas, ¡dos juegos enteros!, con una duración final de 6 horas y 39 minutos.

El enfrentamiento se calificó instantáneamente como un clásico en la historia del Béisbol, compartiendo el podio de los juegos más largos de la Serie Mundial de todos los tiempos con el Juego 3 del año 2018, también protagonizado por los Dodgers y en el que se llevaron la victoria sobre los Medias Rojas de Boston (3-2).

El juego de la Serie Mundial 2018 aún mantiene su puesto como el más largo de la historia, con una duración de 7 horas y 20 minutos.

No obstante, la proeza realizada la noche de ayer poco tiene que envidiar al juego de Clásido de Otoño de 2018, pues estuvo repleto de grandiosos momentos tales como el cuadrangular del catcher mexicano, Alejandro Kirk, o la imparable habilidad de Shohei Ohtani al bate, quien anotó dos vuelacerca.

El Juego 3, si bien decisivo, no es la parada final en la reñida batalla de la Serie Mundial, pero ha demostrado que el enfrentamiento entre Dodgers y Blue Jays trae sorpresas sin precedentes, por lo que el Juego 4 podría unirse a la historia también; ¿te atreves a perdértelo?

Dodgers vs Blue Jays: ¿Dónde y cuándo será el Juego 4 de la Serie Mundial 2025?

El juego 4 será este martes 28 de octubre, todavía tendrá a Los Ángeles como su terreno anfitrión y se jugará en el Dodger Stadium.

¿A qué hora y en qué canal ver EN VIVO el Juego 4 Dodgers vs Blue Jays de la Serie Mundial 2025?

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

18:00 horas (tiempo del centro de México). Canales pos suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: Disney+, CalienteTV.

Las posibles alineaciones en el Juego 4 Dodgers vs Blue Jays

El clímax de la guerra entre Dodgers y Blue Jays por llevarse el Trofeo del Comisionado está alcanzando niveles históricos, por lo que sus alineaciones necesitan estar a la altura de la historia que se escribe.

Freddie Freeman Marca cuadrangular de oro y finaliza el Juego 3 en su entrada número 18. (MLB)

Debido a ello, ambos equipos han anunciado a sus pitchers abridores.

En la esquina de los Azulejos de Toronto, el hombre en el montículo será Shane Bieber, el cual cuenta con un amplio repertorio para dirigir a su equipo a una necesitada victoria.

Los Dodgers, por su parte, cuentan con su “Babe Ruth Moderno”, el japonés Shohei Ohtani. La última vez que este jugador fue abridor para el equipo de Los Ángeles, regaló al público uno de los mejores espectáculos postemporada tras 10 impresionantes ponches en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

La predicción del resto de las posiciones para ambos equipos, con las siguientes:

Blue Jays: el imparable tijuanense Alejandro Kirk (C); Ernie Clement (3B); Nathan Lukes (JI); Vladimir Guerrero Jr. (1B); Bo Bichette (BD); Addison Barger (JD); Daulton Varsho (JC); Isiah Kiner-Falefa (2B); Andrés Giménez (SS).

Dodgers: Shohei Ohtani (P/BD); Mookie Betts (SS); el héroe del Juego 3 al marcar el jonrón de la victoria, Freddie Freeman (1B); Will Smith (C); Max Muncy (3B); Teoscar Hernández (JD); Enrike “Kiké” Hernández (JI); Tommy Edman (2B); Andy pages (JC).