El Hijo del Santo anuncia su retiro definitivo de la lucha libre

El Hijo del Santo anuncia su retiro de los cuadrilateros (@solchagol/x)

Durante una rueda de prensa, el Hijo del Santo, uno de los íconos más grandes del deporte mexicano en lucha libre, con más cuatro décadas de trayectoria, anuncia su retiro del cuadrilátero.

El legendario luchador habló sobre su trayectoria, sus triunfos y los sacrificios que tuvo que tomar para llegar a ser una imagen representativa de la lucha libre mexicana.

“He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara”, confesó el luchador.

¿Por qué se retira el Hijo del Santo?

Durante su mensaje, el luchador explicó que su decisión no fue por cansancio ni desinterés, ni mucho menos por alguna lesión, sino que desea cerrar su ciclo con honor.

“No me retiro porque haya perdido la pasión; me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta”, dijo con firmeza.

Trayectoria del Hijo del Santo

A lo largo de más de 40 años de carrera, El Hijo del Santo ha sido campeón mundial en las divisiones ligera, welter y mediana, además de haber ganado más de 50 máscaras.

También ha luchado en escenarios nacionales e internacionales, siempre defendiendo con orgullo la tradición de la lucha libre mexicana.

“He luchado en todo México, en muchas partes del mundo, y he conquistado máscaras y cabelleras. No hay nada pendiente”, aseguró el luchador.

Gira de despedida. ¿Cuáles serán las fechas y los lugares de las últimas luchas del Hijo del Santo?

El adiós al Hijo del Santo no será cualquier evento, pues contará con una gira de despedida con tres funciones en las ciudades más importantes de México.

En Monterrey se celebra el sábado 29 de noviembre en el Domo Care de Nuevo León, teniendo la lucha estelar con el Texano JR, ángel Blanco JR, Galeno del mal.

En el show que será en Guadalajara pasar el día 6 de diciembre en la Plaza de Toros, Nuevo Progreso.

Y por último el 13 de diciembre en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes

¿El Hijo del Santo revelará su identidad?

El luchador adelantó que, aunque dejará los cuadriláteros, no revelará su identidad, ya que “nadie pudo arrebatarle la máscara” y desea mantener su promesa de respeto al símbolo que representa su familia.