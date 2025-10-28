El portero del Inter Josep Martínez atropella y mata accidentalmente a hombre de 81 años

El portero del Inter Josep Martínez atropella y mata accidentalmente a adulto mayor

El español Josep Martínez, quien juega como segundo portero para el Inter de Milán, atropelló este martes a un anciano de 81 años que iba en silla de ruedas eléctrica y que perdió la vida instantáneamente. De acuerdo a medios locales, el guardameta se dirigía al centro de entrenamiento la mañana del martes cuando se produjo el suceso en la localidad de Frenegrò.

El accidente se suscitó a las 9:30 de la mañana y fue altamente violento; aunque Martínez intentó socorrer al hombre, no pudo realizar nada, ni los equipos de emergencia que llegaron rápido al lugar, pues solo confirmaron la muerte del hombre.

Según las primeras reconstrucciones del evento en medios de comunicación italianos, destacan que el hombre pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, lo que lo llevó a invadir la carretera.

El futbolista valenciano de 27 años resultó ileso, aunque los diarios locales señalan que se encontraba en estado de conmoción.

Detrás del Josep conducía una mujer que también presenció el incidente y notó el movimiento anormal de la silla de ruedas eléctrica. De igual manera, no se descarta, de acuerdo a fuentes policiales, la posibilidad de un infarto.

Las calles donde ocurrió el suceso quedaron cerradas por investigaciones; mientras tanto, se sabe que el Inter anuló la rueda de prensa de Cristian Chivu previa al encuentro frente a la Fiorentina. Josep Martínez no jugará este miércoles el partido.

¿Quién es Josep Martínez?

Un jugador que atraviesa el mejor momento de su carrera, nacido en Alzira, Venecia, el 27 de mayo de 1998, se incorporó al club Interisa en julio de 2024 tras su paso por el Genoa, en una operación valuada en 13.5 millones de euros.

Se formó en las categorías inferiores del U.D. Alzira y posteriormente en La Masia del FC Barcelona. Martínez continuó su carrera en Las Palmas, donde debutó con el primer equipo en 2019.

Con una gran trayectoria que lo respalda, se esperan las investigaciones que deslinden al futbolista del accidente cometido esta mañana.