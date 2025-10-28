Freeman firma un jonrón histórico y Dodgers toman ventaja en la Serie Mundial tras maratón de 18 entradas

HOME RUN. El desenlace llegó con un Home Run de “walk-off” de Freddie Freeman, quien conectó la pelota más importante de la noche para darle a los Dodgers la ventaja 2-1 en la serie al mejor de siete juegos.

Un duelo épico que rozó las siete horas

Los Dodgers de Los Ángeles se impusieron 6-5 a los Azulejos de Toronto en un partido que se prolongó 18 entradas y 6 horas con 39 minutos, igualando el récord histórico de más episodios en la Serie Mundial, establecido en 2018 cuando los Dodgers vencieron 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

El desenlace llegó con un jonrón de “walk-off” de Freddie Freeman, quien conectó la pelota más importante de la noche para darle a los Dodgers la ventaja 2-1 en la serie al mejor de siete juegos.

Freddie Freeman

Freddie Freeman El héroe.

OHTANI, IMPARABLE EN LA MARATÓN

El japonés Shohei Ohtani volvió a ser protagonista con una actuación ofensiva sobresaliente: dos jonrones y dos dobles, además de recibir bases por bolas intencionales en las entradas extra para evitar el riesgo de otro cuadrangular decisivo. Su impacto en la serie lo consolida como el jugador más determinante del Clásico de Otoño.

TORONTO RESISTE, PERO NO ALCANZA

Los Azulejos, que buscan su primer título desde 1993, pelearon hasta el final con una ofensiva liderada por Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk, quien sigue haciendo historia como primer catcher mexicano en disputar una Serie Mundial. Toronto tuvo oportunidades en las entradas extra, pero no pudo capitalizar ante el bullpen angelino.

UN JUEGO PARA LA HISTORIA DE LA MLB

Este tercer duelo no solo igualó el récord de entradas, sino que se convirtió en uno de los más largos en duración en la historia de la Serie Mundial, con dramatismo en cada episodio y decisiones estratégicas que mantuvieron a los aficionados al filo del asiento.

Los Dodgers, que ya habían ganado el primer juego en Toronto, ahora buscarán ampliar su ventaja en el Juego 4, programado para este martes 28 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dodger Stadium.