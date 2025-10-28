Mahomes lidera paliza de Chiefs sobre Commanders y cierra la semana 8 con récord histórico

MAHOMES BRILLA PESE A ERRORES Y KELCE HACE HISTORIA
Patrick Mahomes lanzó tres pases de anotación, acumuló 299 yardas, aunque sufrió dos intercepciones y tres capturas. Sus envíos fueron para Kareem Hunt, Travis Kelce y Rashee Rice, quienes marcaron la diferencia en la segunda mitad.
El momento histórico llegó con el touchdown número 83 de Travis Kelce en temporada regular, igualando a Priest Holmes como el máximo anotador en la historia de los Chiefs. El ala cerrada celebró ante la mirada de su prometida, la estrella del pop Taylor Swift, presente en uno de los palcos junto a Brittany Mahomes.
ASÍ SE DESARROLLÓ EL JUEGO
El duelo inició con defensivas dominantes: Marshon Lattimore y Bobby Wagner interceptaron a Mahomes, mientras que Mike Danna hizo lo propio con Marcus Mariota, quien terminó con un pase de anotación, dos intercepciones y dos capturas.
El marcador se abrió en el segundo cuarto con un acarreo de Kareem Hunt tras una serie de 72 yardas (7-0). Washington empató antes del descanso con envío a Terry McLaurin (7-7). En la segunda mitad, los Chiefs impusieron condiciones: Mahomes conectó con Hunt (14-7), luego con Kelce (21-7) y finalmente con Rice (28-7), sellando la victoria.
RESULTADOS COMPLETOS DE LA SEMANA 8
- Jueves 23
Chargers 37-10 Vikings
- Domingo 26
- Falcons 10-34 Dolphins
- Bengals 38-39 Jets
- Patriots 32-13 Browns
- Eagles 38-20 Giants
- Panthers 9-40 Bills
- Ravens 30-16 Bears
- Texans 26-15 49ers
- Saints 3-23 Buccaneers
- Broncos 44-24 Cowboys
- Colts 38-14 Titans
- Steelers 25-35 Packers
- Lunes 27
- Chiefs 28-7 Commanders