Max Verstappen utilizará casco de colores verde, amarillo y azul para el GP de Brasil

Estreno. Max Verstappen lucirá un nuevo casco para la siguiente parada de la Fórmula 1 en el GP de Brasil. (RedBullracing)

Por los buenos recuerdos que tiene Max Verstappen del Gran Premio de Brasil, el neerlandés utilizará un casco nuevo para esa cita de la Fórmula 1 que será 7 al 9 de noviembre en el Autódromo José Carlos Page en el Circuito de Interlagos, con los colores verde, amarillo y azul, que identifican a la bandera de ese país.

El nuevo casco de Max tendrá en la parte lateral el color azul en gran parte, mientras que en la parte superior y delantera destacarán los tonos amarillo-dorado, además, el acento azul bajo el llamado ‘halo del patrocinador’ fue reemplazado por verde.

¿Cómo le ha ido a Max en Brasil?

Max Verstappen ha ganado tres veces en el Autódromo José Carlos Pace en 2019, 2023 y 2024, pero muchos fans lo recuerdan por la carrera que en 2016 sobre una pista empapada, tras un trompo logró mantener su Red Bull apenas fuera del muro y se abrió camino para terminar en tercera posición.

Verstappen llegará a São Paulo como tercero en el campeonato, donde los pilotos afrontarán un fin de semana con formato Sprint. El neerlandés se presentará con un déficit de 36 puntos respecto a Lando Norris y 35 respecto a Oscar Piastri.

Restan cuatro fines de semana de carrera por disputar, hay un máximo de 116 puntos en juego.