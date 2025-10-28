Toronto iguala la Serie Mundial: Guerrero Jr. lidera la ofensiva y Ohtani sufre su primer revés

RESPUESTA CANADIENSE TRAS EL MARATÓN HISTÓRICO, El pitcheo de Toronto se comportó a la altura. (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Después de la épica derrota en 18 entradas del lunes, los Azulejos de Toronto reaccionaron con fuerza y se impusieron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 4 de la Serie Mundial, dejando la serie igualada 2-2. Con este resultado, Toronto garantiza que el Clásico de Otoño se extienda hasta territorio canadiense, sin importar lo que ocurra en el Juego 5.

El duelo se disputó en el Dodger Stadium, donde la ofensiva visitante finalmente encontró la fórmula para descifrar los lanzamientos de Shohei Ohtani, quien cargó con su primer revés como lanzador en una Serie Mundial.

GUERRERO JR. HACE HISTORIA CON SU PRIMER JONRÓN EN EL CLÁSICO

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue la gran figura del encuentro al conectar un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning, tras un sencillo de Nathan Lukes. Con este batazo, Guerrero Jr. llegó a 7 jonrones en la postemporada, estableciendo un récord histórico para la franquicia de Toronto.

Los Dodgers se habían adelantado en la segunda entrada con una recta del puertorriqueño Kiké Hernández ante el abridor Shane Bieber, que permitió la anotación de Max Muncy desde la tercera base.

SÉPTIMA ENTRADA DECISIVA Y RELEVO MEXICANO EN ACCIÓN

El rally definitivo llegó en el séptimo inning, cuando los Azulejos sumaron cuatro anotaciones: sencillos de Daulton Varsho y Ernie Clement precipitaron la salida de Ohtani, quien dejó el montículo tras permitir seis imparables y cuatro carreras en seis episodios, con seis ponches.

El mexicano Anthony Banda ingresó como relevista, pero permitió un imparable remolcador del venezolano Andrés Giménez y una carrera adicional impulsada por Bo Bichette. La ofensiva canadiense cerró con fuerza y mantuvo la ventaja hasta el final.

BIEBER SE LLEVA LA VICTORIA Y OHTANI PIERDE LA PERFECCIÓN

El ganador fue Shane Bieber (1-0), quien trabajó 5.1 entradas, permitió cuatro hits y una carrera, y ponchó a tres rivales. Por su parte, Ohtani (0-1), que venía de una actuación histórica en el maratónico Juego 3, sufrió su primera derrota en la Serie Mundial.

El Juego 5 se disputará este miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dodger Stadium, antes de que la serie regrese a Toronto para los posibles Juegos 6 y 7.