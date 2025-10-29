“Aún no me cae el 20”: Yareli Acevedo campeona mundial en la carrera por puntos

Mexicana de éxito. Yareli Acevedo luce con orgullo el suéter arcoíris que la distingue como campeona mundial. (Conade)

La ciclista mexicana Yareli Acevedo, quien el domingo pasado se convirtió en campeona en la carrera por puntos en el Campeonato Mundial de Ciclismo Santiago 2025, dice que aún no le cae el 20 de que es campeona mundial.

La mexicana que ya se encuentra en México, luce con orgullo el suéter arcoíris de campeona mundial de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI), tuvo un miércoles muy activo con diversos medios de comunicación y en todos los casos dice “aún no me cae el 20”, sin embargo, su siguiente meta ya está puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Puedo decir que voy a estar ahí en Los Ángeles 2028. Creo que hay muchas cosas que puedo mejorar y competir en Europa me va a ayudar mucho”, dijo la pupila de Edmundo Alpizar.

En diciembre próximo saldrán los procesos de calificación olímpica y Yareli cree que serán las Copas del Mundo de Ciclismo y los Juegos Panamericanos los que tendrán validez para la justa olímpica.

Durante el Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile, Acevedo superó en la final por puntos a las medallistas olímpicas, la británica Anna Morris y la neozelandesa Bryony Botha para poder grabar su nombre en la historia.

En Santiago de Chile Yareli también había terminado en el quinto sitio en la prueba de Omniun y había terminado en el undécimo sitio en la prueba de Eliminación.

“Estoy muy feliz, con muchos sentimientos encontrados y muy contenta de estar ya de vuelta en casa. Esta medalla es el resultado de todo el trabajo, el esfuerzo y de todas las lágrimas que han pasado estos años, es el fruto de todo ese camino”, comentó.

Acevedo de 24 años y estudiante de la UNAM, se posiciona como la segunda ciclista mexicana en lograr un título mundial y después de Nancy Llarely Contreras, campeona mundial en los 500 metros contrarreloj en Amberes, Bélgica.