Detroit extiende Aidan Hutchinson y se convierte en el segundo defensivo mejor pagado

Aidan Hutchinson El defensivo estrella de los Lions ha sido uno de los mejores de su posición desde su llegada en 2022

A unos días de que termine el lapso para hacer trades y extensiones, los Detroit Lions finalmente firmaron a su defensivo estrella Aidan Hutchinson. El ala defensivo logró un acuerdo de cuatro años que lo convertirá en el segundo defensivo mejor pagado de toda la NFL, sólo por detrás de Micah Parsons (Green Bay Packers).

El contrato de Aidan Hutchinson con los Detroit Lions

Después de varias semanas de especulaciones, Hutchinson logró un acuerdo de 180 millones de dólares por cuatro años, de los cuales, 141 están completamente garantizados. De esta forma, consigue un promedio de 45 millones de dólares anuales, convirtiéndose en el segundo jugador defensivo mejor pagado de la liga. Micah Parsons se mantiene como el primero de esta lista luego de firmar con los Green Bay Packers un promedio de 47 millones anuales.

The deal is a four-year, $180 million extension with $141M in total guarantees, the most guaranteed money ever for a non-quarterback. (via @TomPelissero) https://t.co/VYI2tQnx5V — NFL (@NFL) October 29, 2025

Hutchinson fue drafteado por por los Lions en el 2022 y desde entonces acumula 34 capturas y media de quarterbacks así como 36 tacleadas para pérdida de yardas. Fue seleccionado novato defensivo del año en 2022 y Pro Bowl en 2023, colocándose como uno de los más destacados de su posición.

La temporada pasada, sufrió una lesión de rodilla frente a los Dallas Cowboys en la semana 6 de la temporada 2024 que lo dejó fuera. Ahora, esta campaña ha disputado siete encuentros y suma seis capturas de marsical de campo.

Detriot paga a sus mejores elementos

Desde la llegada de Dan Campbell como entrenador en jefe, la franquicia ha optado por negociar anticipadamente a sus mejores jugadores y a construir un proyecto ganador que el año pasado disputó la ronda divisional de la Conferencia Nacional frente a los Washington Commanders. En este lapso, han pagado a:

Amon-Ra st. Brown - 4 años por 120 MDD

Penei Sewell - 4 años por 85 MDD

Jared Goff - 4 años por 212 MDD

Kerby Joseph - 4 años por 86 MDD

Taylor Decker - 3 años

Detroit tiene un récord de 5-2 en este momento y se encuentra sólo por debajo de Green Bay en la división norte de la Conferencia Nacional en este momento.