México en los octavos de final Mundial Sub-17 Femenil: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido?

Sub-17 Selección Femenil Avanzan a Octavos de Final; enfrentarán a Paraguay. (@Miseleccionfem)

Después de una fase de grupos en la que la selección tricolor femenil demostró solidez, entrega y capacidad para enfrentar y resolver los obstáculos impuestos en partidos anteriores, arriban a los octavos de final del Mundial Sub-17 2025, donde enfrentarán a Paraguay.

Miguel Ángel Gamero, el director técnico de la Selección Femenil Sub-17 de México, declaró que “no hay rival fácil”, pero que es testigo del avance importante que las jugadoras han demostrado gracias a la exigencia del torneo.

Destaca el desempeño de la jugadora Citlali Reyes, quien marcó los goles decisivos que dieron la victoria al equipo mexicano en sus enfrentamientos contra Países Bajos y Camerún.

El equipo mexicano femenil no ha tocado cuartos de final desde el Mundial Sub-17 2018, por lo que no cederán el terreno en su duelo ante Paraguay ahora que han llegado tan lejos.

Hora y fecha del partido México vs Paraguay Sub-17 Femenil

Fase: Octavos de final.

Octavos de final. Lugar: Academia de Fútbol Mohammed VI.

Academia de Fútbol Mohammed VI. Fecha: Miércoles 29 de octubre, 2025.

Miércoles 29 de octubre, 2025. Hora: 9:30 AM (CDMX); 10:30 AM (Colombia, Perú, Ecuador); 12:30 (Argentina, Uruguay, Chile).

¿Dónde será la transmisión EN VIVO de México vs Paraguay?

Podrás seguir el partido de octavos de final, Sub-17 Femenil 2025, a través de TUDN, Vix y FIFA+.

#Sub17 ¡𝐇𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬! 🇲🇽⚽️



Vamos contra Paraguay 🇵🇾 y vamos por ese pase a cuartos. 🔜🎟️



¡Todas y todos con la Sub-17!💚#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/gd79gmjdw3 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 29, 2025

¿Cómo llegan ambos equipos a Octavos de Final?

México debutó con una derrota ante Corea del Norte por un marcador 2-0; en el segundo enfrentamiento, contra Países Bajos, obtuvieron la necesaria victoria 1-0. En el tercer partido, enfrentando a Camerún, repitieron la mínima en el triunfo que les permitió clasificar en segundo lugar de su grupo.

Paraguay, por su parte, van casi invictas. Tuvieron una victoria en su debut contra Zambia, 2-1; después, golearon a Nueva Zelanda 4-1, finalmente, contra Japón, empataron 1-1.

Las triunfadoras de este encuentro enfrentarán al equipo ganador que surja entre el duelo Italia vs Nigeria.