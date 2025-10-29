México estará presente con 9 golfistas en el torneo WALA 2025

Golf Amateur. Clarisa Temelo se presentará como la campeona defensora del torneo WALA que se celebrará en Tulum. (ENRIQUE BERARDI)

La destacada jugadora Clarisa Temelo encabeza al equipo mexicano de nueve golfistas que competirán en la 5ta edición del torneo Women’s Amateur Latin America (WALA) 2025 que se celebrará del 20 al 23 de noviembre, por primera vez, en el campo PGA Riviera Maya, en Tulum, México.

Temelo, jugadora de la Universidad de Arkansas, se presentará como la campeona defensora del torneo, después de su victoria en el Lima Golf Club, Perú 2024. Siendo la primera mexicana en ganar el evento que reúne a las mejores jugadoras amateurs de Latinoamérica.

Además de Temelo, en la lista de mexicanas figuran: Alexa Saldaña, Freya Aranza Sala Uribe, Isabel Amezcua, María García, María José Barragán, Regina Jiménez, Susana Olivares y Regina Roldán, informó la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Iniciativa de Annika Foundation

El torneo WALA, iniciativa conjunta de The R&A y la Annika Foundation, se diseñó específicamente para desarrollar y fortalecer el golf femenil en América Latina y tras cuatro ediciones se ha consolidado como la principal plataforma para que las mejores golfistas amateurs de la región muestren su talento y eleven su nivel competitivo.

Paras las jugadoras participantes el WALA representa una magnífica oportunidad para trascender porque compiten por un premio muy especial. La campeona tiene la oportunidad de jugar tres Majors: El AIG Women’s Open, The Amundi Evian Championship y The Chevron Championship, brindando a las participantes la motivación incomparable de medirse junto a las mejores golfistas del mundo.

En PGA Riviera Maya. En la imagen siete de las nueve mexicanas confirmadas para jugar el torneo WALA. (FMG)

Esa experiencia ya la adquirió la mexicana Clarisa Temelo en la temporada 2025 y ahora tendrá la oportunidad de poder revalidar su título.

“Nos complace que el Women’s Amateur Latin America se juegue en México, un país del que han surgido grandes jugadoras, incluida la ganadora del año pasado, Clarisa Temelo. Además, PGA Riviera Maya es una gran sede para el campeonato y ofrecerá a las jugadoras un desafío excepcional”, dijo recientemente a través de un comunicado Rob Ohno, presidente y director ejecutivo de la Annika Foundation.

PGA Riviera Maya los sorprenderá

“Estamos muy satisfechos con la evolución que ha tenido el Women’s Amateur Latin America. Hemos tenido la fortuna de jugar en campos maravillosos y nos complace poder ir a lo que considero humildemente un gran campo de golf como lo es PGA Riviera Maya, en México. Creo que todos se van a sorprender gratamente con lo que encontrarán cerca de Tulum”, añadió en su momento, Mark Lawrie, regional managing director The R&A para Latinoamérica y el Caribe.

Después de cuatro ediciones del torneo WALA las campeonas han sido: Valery Plata (COL) en 2021, Valentina Rossi (ARG) en 2022, Ela Anacona (ARG) en 2023, estas tres ediciones se jugaron en Pilar, Argentina y Clarisa Temelo (MEX) en 2025 en Lima, Perú.