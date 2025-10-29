México femenil avanza a 4tos de final en el Mundial Sub-17

Gran paso de las mexicanas. México femenil vece con lo mínimo a Paraguay y se coloca en los cuartos de final del Mundial de Futbol Sub-17. (Miseleccionfem)

La Selección Mexicana derrotó por 1-0 a su similar de Paraguay y se instaló en los cuartos de final en la Copa del Mundo de Futbol Femenil Sub-17 en partido que se disputó en Sale, Marruecos.

El único tanto de la victoria corrió a cargo de Berenice Ibarra al minuto 17, con este resultado el equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero enfrentará en cuartos de final a Italia que ganó 4-0 a Nigeria.

El equipo tricolor defendió muy bien su gol temprano que sucedió después de un tiro de esquina, la defensa paraguaya tardó en reaccionar y Berenice Ibarra le ganó la posición y con tremendo cabezazo anotó el 1-0 en el encuentro de octavos de final del mundial.

Para el resto del partido las mexicanas supieron defender su marcador pese a las pocas embestidas del conjunto paraguayo que no pudo con el buen trabajo de Murrieta, la arquera mexicana.

El partido de cuartos de final de México vs Italia será el domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llega Italia? rival complicado

Contra Italia, líder del Grupo A, México tendrá un rival complicado. Las italianas ganaron sus tres partidos, anotaron 10 goles y sólo recibieron 4 (1 de Marruecos y 3 de Brasil), por lo que saldrán como favoritas sobre las mexicanas.

El equipo ganador de esta serie se va a medir al vencedor del Francia vs Países Bajos, en semifinales. México ya enfrentó a las neerlandesas en la fase de grupos, instancia en la que salieron triunfadoras, por 1-0.