Nieta de Donald Trump debutará en torneo LPGA Tour

Debutará en la LPGA. Kai Trump está deseosa de competir contra muchas de las jugadoras que admira. (foto especial)

La nieta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Kai Trump, debutará en noviembre en el circuito profesional de golf femenino LPGA Tour, con un premio de 3,2 millones de dólares.

“Este evento será una experiencia increíble. Estoy deseando conocer y competir contra muchos de mis héroes y mentores del golf”, señaló Kai Trump en un comunicado.

“Mi sueño ha sido competir con los mejores en el mundo”, agregó la joven de 18 años, quien recibió una invitación del patrocinador para participar en el torneo The Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club, en Belleair, Florida.

En la anterior edición, la golfista estadounidense Nelly Korda, una de las mejores del mundo, se hizo con la victoria.

El torneo, considerado uno de los más prestigiosos, contará con la presencia de la estrella de la WNBA Caitlin Clark.

La hija mayor de Donald Trump Jr., quien estudia el último año de bachillerato, empezará el próximo año sus estudios en la Universidad de Miami y se unirá a su equipo de golf, anunció recientemente en su perfil de Instagram.

La joven ha competido en torneos de aficionados a nivel nacional con la American Junior Golf Association (AJGA) y actualmente ocupa el lugar 461 en el ranking.

Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube y su propia marca de ropa para deportistas, Kai Trump es conocida por publicar vídeoblogs jugando al golf o asistiendo a eventos de la Casa Blanca con frecuencia, en los que su abuelo tiene un gran protagonismo. EFE