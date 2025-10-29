Semana 9 de la NFL: duelos clave rumbo al título divisional

DOS TIPOS DE CUIDADO. El duo de Mahomes y Kelce se ha convertido en el terror de las defensivas.

Mahomes y los Chiefs, a prueba en Buffalo

La semana nueve de la temporada 2025 de la NFL presenta enfrentamientos cruciales para las aspiraciones de varios equipos en la Conferencia Americana (AFC). Uno de los duelos más esperados será el que enfrente a los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills, en un choque que podría definir el rumbo de la División Oeste.

Los Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, han dejado atrás las dos derrotas del inicio de campaña y buscan su décimo título divisional consecutivo. Actualmente marchan terceros en el Oeste con marca de 5-3, por lo que no pueden permitirse un tropiezo ante unos Bills que también necesitan ganar, ubicados segundos en el Este con récord de 5-2.

MAHOMES, EN RITMO DE MVP

Kansas City llega como favorito para sumar su cuarta victoria consecutiva, impulsado por el gran momento de Mahomes, quien acumula 17 pases de anotación y 2,099 yardas, la segunda mejor marca entre los mariscales de campo esta temporada.

El encuentro se perfila como uno de los más intensos del domingo, con ambos equipos buscando consolidarse como contendientes serios rumbo a los playoffs.

COLTS Y STEELERS, DUELO DE LÍDERES DIVISIONALES

Otro enfrentamiento de alto calibre en la AFC será el que protagonicen los Pittsburgh Steelers y los Indianapolis Colts, líderes de las divisiones Norte y Sur, respectivamente. Ambos equipos buscan despegarse de sus perseguidores y afianzarse en la cima.

Los Colts son la sensación de la temporada, con marca de 7-1, la mejor entre los 32 equipos. Su éxito se debe a la precisión de Daniel Jones y la potencia de Jonathan Taylor, quienes han convertido al equipo en el ataque más efectivo de la liga.

STEELERS, EN BUSCA DE REDENCIÓN

Por su parte, los Steelers llegan con dos derrotas consecutivas ante Bengals y Packers, pero aún se mantienen como líderes del Norte con récord de 4-3. Un nuevo tropiezo podría comprometer su posición, por lo que el duelo ante los Colts será vital para sus aspiraciones.

RIVALIDAD HISTÓRICA EN LA NFC

En la Conferencia Nacional (NFC) destaca el enfrentamiento entre Detroit Lions y Minnesota Vikings, una rivalidad histórica que data de 1961 y que siempre ofrece partidos intensos y cargados de emoción.

La jornada comenzará el jueves 30 de octubre con el duelo entre los Baltimore Ravens y los Miami Dolphins, en el que se espera el regreso de Lamar Jackson, quien se perdió tres partidos por lesión.

COWBOYS CIERRAN LA JORNADA EN CASA

La actividad concluirá el lunes 3 de noviembre, cuando los Dallas Cowboys reciban a los Arizona Cardinals en el AT&T Stadium, en otro duelo con implicaciones importantes para la NFC.

Jueves 30 de octubre

Dolphins vs Ravens – 18:15 h

Domingo 2 de noviembre

(Partidos matutinos – 12:00 h):

Bengals vs Bears

Lions vs Vikings

Packers vs Panthers

Titans vs Chargers

Patriots vs Falcons

Giants vs 49ers

Steelers vs Colts

Texans vs Broncos

(Partidos vespertinos – 15:05 h):

Raiders vs Jaguars

Rams vs Saints

(Partido estelar – 15:25 h):

Bills vs Chiefs

(Sunday Night Football – 19:20 h):

Commanders vs Seahawks

Lunes 3 de noviembre

Cowboys vs Cardinals – 19:15 h

Equipos que descansan esta semana: