A Clarisa Temelo le gustaría refrendar su título en el torneo WALA 2025

Gran reto de la mexicana. Clarisa Temelo nunca ha jugado en el PGA Riviera Maya, donde defenderá su campeonato WALA que ganó en 2024. (Foto especial)

La 5ª edición del Women’s Amateur Latin America (WALA) que se jugará del 20 al 23 de noviembre en PGA Riviera Maya en Tulum, México, tendrá en su field de 60 competidoras de 14 países, a la mexicana Clarisa Temelo y a la colombiana María José Marín, como las dos grandes favoritas a ganar el certamen.

En conferencia virtual con los organizadores del evento, este jueves se dieron a conocer los avances de los preparativos, y también se contó con la presencia de Temelo, la campeona defensora y Nº 64 en The World Amateur Golf Ranking (WAGR), y Marín la Nº 8 del orbe.

Contará con el field más competitivo

Para esta 5ª edición del WALA que se jugará por primera vez en territorio mexicano, contará con el field más competitivo en la historia del torneo organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, diseñado específicamente para desarrollar y fortalecer el golf femenino en América Latina.

“Jugar en México es algo increíble. Yo soy de quiero (ganar de nuevo), pero no quiero presionarme. Quiero disfrutar cada tiro”, dijo Temelo, quien abundó que nunca ha jugado en la Riviera Maya. “Se que el campo es retador y cada desafío lo tomo como un reto. Jugar con viento es un poco complicado, pero estamos preparándonos”.

El WALA 2025 será un reto: ‘Majo’ Marín

Para ‘Majo’ Marín que ha tenido una temporada muy sólida, dijo que el WALA 2025 va a ser un torneo de bastante paciencia por el viento que sopla en la Riviera Maya.

“Va a ser un gran reto para todas las jugadoras, yo tuve una temporada muy sólida y mi golf está en muy buen momento, pero será un torneo con bastante paciencia”, dijo la colombiana y la mejor latinoamericana en el Ranking Mundial de Golf Amateur,

Para Mark Lawrie, regional managing director The R&A para Latinoamérica y el Caribe, el PGA Riviera Maya será un gran desafío porque es un campo exigente y cree que será un gran evento.

Se tienen altas expectativas

“Lo organizamos justo para Clarisa y también porque ‘Majo’ viene, el apoyo de la Federación Mexicana de Golf (FMG) realza la importancia de llevar a México este torneo, Vamos con expectativas muy altas”, subrayó.

El torneo WALA 2025 tendrá en su field a 60 jugadoras de 14 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, con una edad promedio de 19.7 años.

Colombia trae a 11 jugadoras

La mayor representatividad la tendrá Colombia con 11 jugadoras, seguida por México con 9, luego Argentina y Bolivia con 6, y con 5 Brasil y Chile.

En el field de este año, 20 jugadoras compiten actualmente en universidades de Estados Unidos, 5 ya están comprometidas con una institución y 10 han asistido o se han graduado.

La campeona del Women’s Amateur Latin America 2025 se ganará el derecho de jugar en tres Majors en 2026: el AIG Women’s Open, en Royal Lytham & St Annes (Inglaterra); The Chevron Championship, en The Club at Carlton Woods (Estados Unidos); y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club (Francia).