Azulejos esperan contar con George Springer en el J6 de la Serie Mundial

Listo por si lo necesitan. George Springer ha superado todas las pruebas físicas hasta ahora, después de abandonar en el Juego 3 el lunes, debido a una molestia en el oblicuo derecho. (MLB)

Los Azulejos de Toronto no contaron con su primer bate, George Springer, en sus victorias en los Juegos 4 y 5 de la Serie Mundial, pero el mánager John Schneider parece optimista a que estará presente en el Juego 6 del viernes.

Schneider dijo la noche del jueves que Springer “ha superado todas las pruebas físicas hasta ahora” y estaba “listo para entrar” desde la banca en el Juego 5 si el equipo lo hubiera necesitado.

George Springer ha estado fuera de acción desde que abandonó el Juego 3 la noche del lunes debido a una molestia en el oblicuo derecho. Sufrió la lesión haciendo un swing durante el séptimo episodio.

Springer corrió en el jardín del Dodger Stadium antes del Juego 5 e hizo swings a lanzamientos tirados por una máquina, pero los Azulejos decidieron que aún no estaba listo para jugar. Intentará hacer swing nuevamente la noche del viernes, con la esperanza de volver a la cima del lineup.

“Me alegro de que no lo hayamos necesitado (en el Juego 5) y de que haya tenido un par de días adicionales, pero ojalá esté listo para ir mañana”, añadió Schneider sobre Springer.

Springer tiene cuatro cuadrangulares y un OPS de .884 en 14 juegos esta postemporada. Davis Schneider lo reemplazó como primer bate de Toronto para el Juego 5 y conectó el primer lanzamiento que vio para un jonrón como parte de una victoria de 6-1 que acercó a los Azulejos a sólo un triunfo de su primer título de Serie Mundial desde 1993.