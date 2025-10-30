Johnny Keefer fue designado Jugador y Novato del Año del Korn Ferry Tour

Figura del Korn Ferry Tour. Johnny Keefer se llevó doble reconocimiento en la gira de ascenso al PGA Tour, tras su brillante temporada en 2025. (Foto especial)

El estadounidense Johnny Keefer fue designado Jugador del Año del Korn Ferry Tour y galardonado con el Premio Jack Nicklaus, además de recibir el reconocimiento de Novato del Año, informó el PGA Tour en un comunicado este jueves 30 de octubre.

La entrega de ambos premios se definió mediante una votación entre los miembros del KFT, al recibir el 84 % de los votos para Jugador del Año, seguido por Chandler Blanchet, el mexicano Emilio González y Neal Shipley.

Keefer, quien finalizó de primero en la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour 2025 gracias a dos victorias, se convierte en el tercer jugador en la historia en lograr ambos honores, siguiendo los pasos del dos veces ganador del PGA Tour Sungjae Im (2018) y del campeón de la FedExCup Scottie Scheffler (2019).

Dos victorias en la temporada

Las victorias de Keefer fueron en el Veritex Bank Championship y el NV5 Invitational, además lideró el KFT con 6 Top 5 y 15 Top 25 para finalizar en lo más alto de la Lista de Puntos 2025.

Entre sus top 5 también sobresalen dos torneos del Tour en Latinoamérica, con un empate por el segundo lugar del Panamá Championship y un empate por el cuarto lugar del Astara Golf Championship en Bogotá.

Por los resultados obtenidos a Keefer se le otorgaron exenciones para El Players Championship 2026 y el U.S. Open 2026.

Estableció récord de golpes

Keefer, originario de Baltimore y residente en San Antonio, Texas también estableció un nuevo récord de promedio de golpes por ronda en una temporada del Korn Ferry Tour. Con un sobresaliente promedio de 67.95 golpes superó la marca anterior, establecida por Luke Guthrie con 68.33 golpes en 2012.

Además, fue el único jugador del Tour que terminó la temporada dentro del Top 15 en Scrambling (2º / 67.17 %), Total Driving (4º), Promedio de Putts (10º / 1.716 putts por green en regulación) y Porcentaje de Greens en Regulación (15º / 74.62 %).

Es el Nº 50 del ranking mundial

Su brillante temporada lo llevó a ascender al puesto No. 50 del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) a inicios de este mes. Si se mantiene entre los 50 mejores del mundo al finalizar 2025 sería invitado para el Masters de 2026.

En su temporada de debut en PGA Tour Américas, en 2024, Keefer finalizó como No. 1 en la Lista de Puntos de la Fortinet Cup, con una victoria y cuatro segundos lugares. De esa manera aseguró su membresía en el Korn Ferry Tour para 2025 y a partir del 2026 jugará en el PGA Tour.