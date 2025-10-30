La muerte de Daniel Naroditsky

El gran maestro estadounidense Daniel Naroditsky falleció inesperadamente el pasado 19 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte, a los 29 años. Prodigio desde niño, alcanzó el título de GM a los 18 y llegó a un rating blitz de 2705, ubicándose en el Top-25 mundial.
Más allá del tablero, fue comentarista principal de Chess.com, autor de Mastering Positional Chess y creador de contenido en YouTube y Twitch, con cientos de miles de seguidores. Sus streams educativos, llenos de humor y estrategia, inspiraron a jugadores de todo nivel.
Su partida, ocurrida en su hogar de Charlotte, Carolina del Norte —donde fue hallado inconsciente—, ha dejado un vacío profundo. La causa oficial no se ha divulgado, pero su familia pidió privacidad, recordándolo por “su amor inquebrantable por el ajedrez y la alegría que trajo a todos”.
DAÑO EMOCIONAL
Su muerte ocurrió días después de acusaciones de trampas por parte de Vladimir Kramnik. En su último stream, Naroditsky admitió el daño emocional de estas calumnias. La comunidad condenó el acoso y la FIDE abrió una investigación ética contra Kramnik.
Este, por su parte, negó responsabilidad, alegando haber notado problemas de salud en Naroditsky y llamando a una investigación criminal en EU., incluso insinuando posibles “juego sucio” o abuso de sustancias —especulaciones que han avivado el debate.
JUEGO ACCESIBLE, EDUCATIVO Y HUMANO
El ajedrez pierde a un genio humilde y apasionado. Su legado: hacer el juego accesible, educativo y humano.
Quizá todo comenzó en una partida de 3 minutos con 2 segundos de incremento, disputada en julio de 2024. Existe registro exacto del momento en que Kramnik exclama ¡trampa!, lo que confiere a esa partida —y especialmente a la posición crítica— una relevancia decisiva. Fue un encuentro en línea, no cara a cara.
NARODITSKY – KRAMNIK
DEFENSA FRANCESA (POR TRANSPOSICIÓN)
1 e4 c5 2 c3 e6 3 d4 d5 4 e5 Cc6 5 Cf3 Ad7 6 Ad3 cxd4 7 0-0 Tc8 8 Te1 a6 9 Cxd4 Cxd4 10 cxd4 Db6 11 Cc3? Ce7? (11….Dxd4 12 Ae3 Dxe5 13 Ac5 Dc7 deja a las negras con clara ventaja)
12 Ac2 Cc6 13 Ae3 Ca5 (Nuevamente Kramnik no se atreve, pero lo adecuado es 13….Dxb2 14 Ca4 Da3 15 Cb6 Tc7 con igualdad)
14 Na4 Dd8 15 Cc5 Cc4
Invitamos a lector a encontrar y juzgar la jugada imposible de efectuar, aún con tiempo de sobra.
16 Ac1!! (La declaración de Kramnik: “Muy a menudo, un solo movimiento basta como indicador. Es simplemente imposible, absolutamente imposible, un indicador claro para mí”)
16….Axc5 17 dx5 Da5?! 18 b3 Ca3 19 Ad3 Dxc5 20 Dg4 g6? (Las negras pierden esta partida por todos los errores que cometen, no a causa de ninguna trampa alegada. Es indispensable 20….Df8 21 Axa3 Dxa3 22 Dxg7 Df8)
21 Ag5 Dc3 22 Tac1! Da5 (Si 22….Dxd3 23 Db4 y mate)
23 Txc8+ Ac8 24 Tc1 Rd7 25 Df4 f5 26 exf6 Cb5 27 Axb5+ axb5 28 f7 1-0