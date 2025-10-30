NFL: Eagles estaría buscando el trade del año... por Myles Garrett

Myles Garrett Garrett consiguió cinco capturas de quarterback en su partido de la semana 8 de la temporada 2025 frente a los New England Patriots.

Este fin de semana se disputa la semana 9 de la temporada regular en la NFL, después de esto, llegará la fecha límite para realizar cambios entre equipos y extensiones de contrato. En esta ocasión, los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la liga, podrían volver a ser los protagonistas con un intercambio que involucra a Myles Garrett, el defensivo estrella de los Cleveland Browns.

Rumores apuntan a que Eagles busca a Myles Garrett

De acuerdo con información de ESPN Cleveland, las ‘Águilas’ han estado buscando tentar a la directiva de los Browns para hacerse de Garrett y mejorar su defensiva con el objetivo de un nuevo Super Bowl. Según esta versión, la franquicia estaría dispuesta a entregar hasta tres primeras selecciones por el ala defensivo número.

There's a new rumor floating around that the Eagles are willing to trade 3 1st round picks for Myles Garrett...



Would you do that deal if you were the Browns? pic.twitter.com/IEgk0xAIpO — ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) October 30, 2025

“Se que sería un desastre con el tope salarial y sé que hay cláusula de no trade, pero si alguien me hablara con tres primeras selecciones después de lo que pasó el domingo pasado donde el tipo (Garrett) tuvo uno de los mejores partidos defensivos que se han visto, capturó cinco veces al quarterback y aún así perdió por tres... es algo que deberías de considerar”, aseguraron las fuentes

Garrett ha sido uno de los mejores alas defensivos de la NFL desde que llegó a la liga, siendo nombrado en el primer equipo All-Pro en cuatro ocasiones de 2020 a 2024 y siendo Pro-Bowler en siete de sus nueve años.

Esta temporada, lidera la lista de capturas conseguidas con 10 en su cuenta personal. Sin embargo, esto no ha logrado traducirse en victorias para su equipo, que marcha con récord de 2-6 y es uno de los equipos con peor rendimiento ofensivo en toda la NFL.

¿Pueden los Browns cambiar a Myles Garrett?

Previo al inicio de esta temporada, Myles Garrett recibió una extensión de contrato de cuatro años por 160 millones de dólares, 123 de ellos completamente garantizados. En su momento se colocó como el defensivo mejor pagado de la NFL, superado meses después por Aidan Hutchinson y Micah Parsons.

Browns agree to terms with Myles Garrett on four-year extension with $40M per year average, including $123M guaranteed. (via @rapsheet, @tompelissero) pic.twitter.com/0is9ZDGKbo — NFL (@NFL) March 9, 2025

Al igual que otras super estrellas, Garrett cuenta con un clausula de “No Trade”. Esto significa que la única forma para que el equipo pueda intercambiarlo es si el jugador aprueba previamente el movimiento.

¿Cuántos picks tiene Eagles para los próximos años?

En este momento, Eagles cuenta con sus primeras selecciones de los años futuros. Los únicos que tiene comprometidos actualmente son algunos de quinta, sexta y séptima ronda de 2026 y 2027. Esta franquicia ha sido una de las más proactivas en agencia libre e intercambios recientemente, con lo que ha conseguido jugadores como AJ Brown, Chaucey Gardner Johnson, Michael Carter II, Kenny Picket, Jahan Dotson, entre otros.