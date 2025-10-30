Sinner avanza firme en París tras vencer a Cerúndolo

AVANZA. Sinner encadena ya 22 victorias consecutivas en torneos bajo techo.

El italiano Jannik Sinner se clasificó a los cuartos de final del Masters 1000 de París, tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo por 7-5, 6-1, en un duelo donde el sudamericano ofreció resistencia en el primer set, pero no logró sostener el ritmo ante la calidad del número 2 del mundo.

Sinner, que venía de conquistar el título en Viena tras derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, encadena ya 22 victorias consecutivas en torneos bajo techo. Con este triunfo, alcanza por primera vez los cuartos de final en el único Masters 1000 donde aún no lo había logrado.

SHELTON, PRÓXIMO OBSTÁCULO RUMBO A SEMIFINALES

El próximo rival del italiano será el estadounidense Ben Shelton, quinto cabeza de serie, quien venció al ruso Andrei Rublev y aseguró su clasificación al Torneo de Maestros de Turín. El duelo entre Sinner y Shelton será clave en la lucha por el título y por el número 1 del ranking mundial.

Sinner continúa su persecución al español Carlos Alcaraz, quien fue eliminado en las primeras rondas. Si el italiano se corona en París, podría arrebatarle el liderato del ranking. Sin embargo, Alcaraz tendrá una nueva oportunidad de recuperarlo en Turín, donde defiende apenas 200 puntos, mientras que Sinner defiende 1,500.

DOMINIO ABSOLUTO EN EL SEGUNDO SET

Cerúndolo ofreció un primer set muy competitivo, con intercambios intensos y buen ritmo. Aunque Sinner llevó la iniciativa, el argentino se mantuvo cerca en el marcador hasta el duodécimo juego, donde cedió su servicio y el set, lo que marcó un punto de quiebre en el partido.

Ya en el segundo parcial, el golpe anímico fue evidente. Cerúndolo perdió los tres primeros juegos y permitió que Sinner tomara una ventaja definitiva. El italiano aceleró su juego y cerró el encuentro en 1 hora y 25 minutos, mostrando un nivel superior al resto de los competidores.

SINNER, FAVORITO AL TÍTULO EN PARÍS

Ante Shelton, Sinner buscará el pase a semifinales frente a un rival al que ha vencido en cinco ocasiones, incluidas dos este año en los Grand Slams de Australia y Wimbledon, torneos que el italiano conquistó. La única derrota ante el estadounidense fue en Shanghái 2023, por lo que el historial favorece ampliamente al número 2 del mundo.

Con su rendimiento actual, Sinner emerge como el gran favorito para levantar el trofeo en París y cerrar la temporada con fuerza rumbo al Torneo de Maestros.