Toronto, a un triunfo de la gloria en la Serie Mundial

LOCALES. La ventaja de jugar en casa.

Este viernes 31 de octubre, los Azulejos de Toronto saldrán al Rogers Centre con la oportunidad de conquistar su tercer título de Serie Mundial, el primero desde 1993. Con la serie 3-2 a su favor, una victoria más les permitirá levantar el Trofeo del Comisionado ante su afición.

Sin embargo, al frente tendrán a unos Dodgers de Los Ángeles decididos a extender la serie y mantener viva la esperanza de revalidar su campeonato. El equipo californiano buscará forzar un séptimo y definitivo juego, también en suelo canadiense.

FORTALEZA OFENSIVA EN CASA

Toronto ha sido contundente como local en esta postemporada, con marca de 5-3 en ocho partidos disputados en el Rogers Centre. En esos encuentros, han anotado 49 carreras, para un promedio de 6.1 anotaciones por juego, lo que refleja su poder ofensivo en casa.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. ha sido el motor del ataque de los Azulejos. En la postemporada suma 8 jonrones, 17 carreras anotadas y 15 impulsadas, con un impresionante promedio de bateo de .415. En los juegos disputados en Toronto, batea para .375, con 3 cuadrangulares, 6 anotadas y 7 remolcadas.

EL RETO DE ENFRENTAR A LOS CAMPEONES

Aunque juegan como visitantes, los Dodgers han demostrado ser efectivos fuera de casa, con récord de 5-1 en la ruta durante estos playoffs. Han anotado 25 carreras en esos seis partidos, para un promedio de 4.1 por encuentro.

No obstante, su estrella Shohei Ohtani ha tenido dificultades lejos del Dodger Stadium. En la postemporada como visitante, batea apenas .166 (4 hits en 24 turnos), con 1 jonrón, 4 impulsadas y 2 anotadas, muy por debajo de su rendimiento habitual.

YAMAMOTO VS GAUSMAN: DUELO DE TITANES EN LA LOMITA

Para mantenerse con vida, los Dodgers confiarán en el brazo del japonés Yoshinobu Yamamoto, quien ha lanzado dos juegos completos consecutivos en esta Serie Mundial, con 18 entradas, 15 ponches y solo 2 carreras permitidas, registrando una efectividad de 1.00.

Del lado canadiense, Kevin Gausman volverá a enfrentar a Yamamoto, como lo hizo en el segundo juego. Aunque cargó con la derrota, su actuación fue sólida: 6.2 entradas y 3 carreras permitidas. En sus tres aperturas en el Rogers Centre durante esta postemporada, ha mantenido una efectividad de 3.00, completando al menos cinco entradas en cada salida.

¿FIESTA EN TORONTO O SÉPTIMO JUEGO?

La Serie Mundial 2025 está en su punto más alto de tensión. Los Azulejos tienen todo para cerrar la serie en casa, pero los Dodgers, con Yamamoto en la lomita, buscarán aplazar la celebración y llevar la definición al límite.