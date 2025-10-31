Alexander Bublik llega por primera vez a semifinales de un Masters 1000

Otro paso en París. El kazajo Alexander Bublik mantiene la racha ganadora del final de la temporada. (Agencia EFE)

El kazajo Alexander Bublik alcanzó por primera vez las semifinales de un Master 1000 ATP, después de remontar al australiano Alex de Miñaur por 6-7(5), 6-4, 7-5 en dos horas y 22 minutos en la cita de París.

El jugador de 28 años, que este año se ha apuntado los torneos de Turín, Halle, Gstaad, Kitzbuhel y Hangzhou y que ahora buscará avanzar en la final de París contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, verdugo del monegasco Valentin Vacherot, 6-2 y 6-2.

Ninguno de los dos había alcanzado antes las semifinales de París y sólo el canadiense ha jugado ya una final de Masters 1.000, la de Madrid de 2024.

Bublik enlazó su segunda victoria consecutiva ante un Top 10 en París. En octavos de final había dejado fuera al favorito No. 4 Taylor Fritz, en cuartos de final derribó al No. 6 y recién clasificado a las ATP Finals, De Miñaur. De esta forma, deja su récord ante rivales de esta categoría en 6-5 esta temporada.

Desde Roland Garros su trayectoria no ha parado de dibujar una línea ascendente. Desde entonces registra un índice de victorias y derrotas ATP de 30-7, recopilando los trofeos de Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou.

Reserva de las ATP Finals

El gran rendimiento de Bublik le ha permitido escalar hasta el No. 11 del PIF ATP Live Race To Turin, lo que significa que está a una victoria de asegurarse terminar la temporada como Top 10 por primera vez y apurar sus opciones para estar en las ATP Finals, eso sí, como reserva.

Por delante de él, el No. 8 Lorenzo Musetti con 3.685 y el No. 9 Felix Auger-Aliassime con 3.595 pelean por la última plaza disponible a Turín.

Por su parte, Bublik podría aspirar a sumar 3.470 puntos levantando el título en París el próximo domingo, una cifra insuficiente para ser uno de los ocho clasificados.

No obstante, el kazajo se ha asegurado un billete al prestigioso torneo de final de temporada como uno de las dos reservas, superando a Casper Ruud este viernes por 35 puntos. El noruego acumulaba 2.835.

Así, Bublik y Auger-Aliassime disputarán este sábado su sexto duelo, el segundo de esta temporada tras el de Dubai, que supuso la tercera victoria del canadiense. EFE