Gaby López mejora en el torneo Maybank Championship en Malasia

De gira por Malasia. Gaby López está cerca de terminar una temporada más en el LPGA Tour. (Foto especial)

Gaby López firmó un segundo recorrido de 69 golpes (-3) y mejoró respecto a su primer día de competencia en el Maybank Championship, torneo del LPGA Tour que se juega Kuala Lumpur, Malasia.

La golfista mexicana comparte el T41 en la competencia a la que solo son convocadas las 78 mejores jugadoras de la temporada del LPGA Tour.

En su primer recorrido Gaby entregó score de par de campo (72) y este viernes de 69 para llevar un acumulado de -3 impactos que la posicionan a 11 de distancia de la sudcoreana Hye-Jin-Choi, quien suma -14, tras recorridos de 64 y 66 golpes.

Choi, quien parece no tener rival tras 36 hoyos jugados, saca cinco golpes de ventaja a sus más cercanas perseguidoras la china Ruoning Yin y la australiana Hannanh Green, ambas ocupantes de los segundos sitios con -9 golpes en el acumulado.

El Maybank Championship que reparte una bolsa de 3 millones de dólares y 500 puntos para el Race to CME Glober es el penúltimo torneo de cinco, que el LPGA Tour hace por Asia en la actual temporada.