La Serie Mundial 2025 continúa: Dodgers vs Blue Jays; ¿dónde y a qué hora ver el Juego 6?

Yamamoto vs Gausman Pitchers abridores para el Juego 6 de la Serie Mundial 2025; de vuelta en Toronto. (Especial)

“Esto no se acaba hasta que se acaba”, popularizó Yogi Berra, legendario jugador de los Yankees de Nueva York, como frase motivacional para que sus compañeros no perdieran la esperanza ante las adversidades a enfrentar en el diamante.

En esta Serie Mundial 2025, podríamos estar presenciando uno de los enfrentamientos más reñidos hasta ahora y, de regreso a Toronto para el Juego 6 de la batalla, la balanza parece estar inclinándose finalmente a uno de los equipos.

Los Azulejos de Toronto arrebataron la ventaja en el hogar de los Dodgers, el Dodger Stadium de Los Ángeles, tras una victoria consecutiva en el Juego 4 y Juego 5, donde la ofensiva y gran presencia en el montículo del equipo canadiense superó al campeón de la Serie Mundial 2024.

Después del juego histórico de 18 entradas, finalizado con un vuelacerca dorado por parte de Freddie Freeman, los Dodgers no han vuelto a levantarse; las debilidades en el bullpen se han hecho notar y la chispa de su ofensiva da pocas señales de estallar.

No obstante, el Juego 6 puede ser la perfecta oportunidad para extender el enfrentamiento y pelear por su bicampeonato; ¿o será que los Blue Jays deciden detenerlos de una vez por todas? El juego de hoy, sin lugar a dudas, es imperdible.

¡No se acaba hasta que se acaba, así que conoce aquí todos los detalles!

¿Cuándo y dónde será el Juego 6 Dodgers vs Blue Jays?

Los Dodgers perdieron la posibilidad de coronarse en casa, Los Ángeles, por lo que el Clásico de Otoño vuelve a Toronto, Canadá.

El juego será la noche de este viernes 31 de octubre, en el Rogers Centre.

De ganar hoy, los Blue Jays festejarán en casa como campeones de la Serie Mundial, tal como hicieron en el año 1993, también con seis juegos en línea, contra los Phillies de Filadelfia.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 6 Dodgers vs Blue Jays de la Serie Mundial 2025?

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México ).

18:00 horas (tiempo del ). Canales abiertos: Imagen TV.

Imagen TV. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: Disney+, CalienteTV.

Alineaciones para el Juego 6 Dodgers vs Blue Jays

Ambos equipos cuentan ya con sus pitchers abridores; lanzadores que se han ganado a pulso el reconocimiento de sus nombres, e incluso, el temor a los mismos.

Lanzando para los Dodgers de los Ángeles, el desafiante y resistente Yoshinobu Yamamoto, quien ha completado dos juegos completos en postemporada y amenaza con sostener uno tercero para impulsar a su equipo y empatar la Serie Mundial nuevamente.

Para Blue Jays de Toronto, sube al montículo su as bajo la manga: Kevin Gausman, cuya habilidad promete ser capaz de enfrentar a Yamamoto y coronar a los Azulejos esta misma noche.

La alineación posible para las posiciones restantes de cada equipo, son las siguientes:

Blue Jays: Nathan Luke (JI); Vladimir Guerrero Jr. (1B), Bo Bichette (BD); Alejandro Kirk (C); Daulton Varsho (JC); Ernie Clement (3B); Addison Barger (JD); Isiah Kiner-Falefa (2B); Andrés Giménez (SS).

Dodgers: Shohei Ohtani (BD); Will Smith (C); Mookie Betts (SS); Freddie Freeman (1B); Max Muncy (3B); Teóscar Hernández (JD); Enrique “Kiké” Hernández (JC); Tommy Edman (2B); Alex Call (JI).