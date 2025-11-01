Gilberto Mora causa baja en Xolos por lesión en la mano izquierda

Infortunio. Gilberto Mora no verá acción en los próximos días por recuperación. (Foto especial)

Los Xolos de Tijuana informaron este sábado 1 de noviembre que su estrella el juvenil Gilberto Mora sufrió una fractura en la mano izquierda que lo dejará fuera de circulación por tiempo indefinido.

Por lo anterior, Mora, quien fue figura con la Selección Mexicana Sub-20 en la pasada Copa del Mundo de Chile 2025, no verá acción este próximo fin de semana contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y Tijuana estará al pendiente de su evolución en los próximos días.

“Durante el entrenamiento del jueves, nuestro jugador Gilberto Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, la cual requirió intervención quirúrgica, misma que fue realizada con éxito. Gilberto se reintegrará a los entrenamientos según su evolución”, dice el comunicado.

Xolos de Tijuana no detalló el tiempo de recuperación de Gilberto Mora para volver a las canchas, pero el equipo espera contar con él para la ronda de Play-In o el inicio de la Liguilla en Cuartos de Final, dependiendo de la posición en la que terminen.

El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre tiene contemplado a Gilberto Mora en la próxima convocatoria para los encuentros amistosos contra Uruguay y Paraguay, motivo por el cual no fue llamado para la Copa del Mundo Sub17 de Qatar 2025. Aguirre tendrá que esperar a la evolución de Mora.