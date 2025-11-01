Omar Morales competirá en el torneo World Wide Technology Championship 2025

Torneo del PGA Tour. Omar Morales es uno de los dos amateurs, entre cuatro mexicanos, que tendrá acción en El Cardonal at Diamante. (Foto especial)

El poblano Omar Morales forma parte del field de 120 golfistas que competirá en el World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour que se jugará del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal at Diamante en Los Cabos Baja California Sur.

Morales es el cuarto mexicano confirmado en el evento, después de Emilio González (próximo jugador PGA Tour), Alejandro Madariaga y el amateur Emilio Gil Leyva.

Para Morales, estudiante de la UCLA, será la segunda vez que compita en el WWT Championship después de debutar en 2024, pero no logró superar el corte, meta que tendrá en mente para esta ocasión.

El golfista mexicano ya tiene experiencia en torneos del PGA Tour: Ha participado en dos ocasiones en el México Open at Vidanta en 2023 y 2024 y también en uno de los Majors, el US Open en 2023 y 2024. Para jugar en el WWT Championship recibió una exención de los organizadores.

Field de lujo en Los Cabos

El WWT Championship contará en su field a jugadores de prestigio como el británico Luke Donald, capitán del equipo de Europa en la Ryder Cup al que llevó a ganar el título sobre el equipo de Estados Unidos en días pasados.

También está el estadounidense J.J. Spaun, seis del mundo y campeón del US Open 2025 en el campo del Oakmont Country Club en Pensilvania.

Así como el Jugador del Año y Novato del Año de la temporada 2025 en el Korn Ferry Tour, el estadunidense Johnny Keefer, ganador de dos torneos en la recién concluida gira de ascenso al PGA Tour.

Otros en el field son Ben Griffin, duodécimo del mundo y el seis veces ganador del Tony Finau. El vigente campeón Austin Eckroat y los campeones pasados Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018) y Erik van Rooyen (2023).

El Cardonal at Diamante fue inaugurado en 2014, es el primer campo de golf diseñado por TGR Design y Tiger Woods, ganador en 82 ocasiones en el PGA Tour.