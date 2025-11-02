América derrota al León y se acerca al liderato

Respiro. América logró tres puntos muy importantes rumbo a la Liguilla. (Marco Tulio González)

América venció 2-0 sobre León en el Estadio Ciudad de los Deportes y esa victoria pone al equipo de Coapa cerca del liderato del Apertura 2025 a sólo una fecha del final de la fase regular del torneo.

Pese a que las Águilas tuvieron un primer tiempo para el olvido, en el segundo todo mejoró. Fue el francés Allan Saint-Maximin el que abrió el marcador (58′) y después Rodrigo Aguirre (84′) sumó el segundo tanto para lograr los tres puntos muy importantes rumbo a la Liguilla.

El León no ha mejorado ni con el regreso de Nacho Ambriz y La Fiera sigue decepcionando a sus fans.

Con este resultado el conjunto de Coapa empata con 34 puntos con el Toluca y se preparan para medirse ante los choriceros la próxima semana en el Estadio Nemesio Diez, duelo que definirá en cuanto a los puestos de la parte alta de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El reto del América es ganarle al conjunto de Antonio ‘Turco’ Mohamed y esperar el resultado de Cruz Azul para saber si lograrán culminar la primera parte del semestre en lo más alto y con 37 puntos en la tabla general.