Latinoamérica brilla en el World Wide Technology Championship 2025

PROTAGONISTA. El golfista mexicano Emilio González, oriundo de San Miguel de Allende, peleará palmo a palmo contra los mejores.

El World Wide Technology Championship 2025, que se disputa en el espectacular campo de Los Cabos, cuenta con una destacada participación de jugadores latinoamericanos, encabezados por los mexicanos Emilio Gil Leyva (Culiacán), Emilio González (San Miguel de Allende), Alejandro Madariaga (Puebla) y Omar Morales (Puebla).

También están presentes Emiliano Grillo (Argentina), Cristóbal Del Solar (Chile), Nico Echavarría y Camilo Villegas (Colombia), así como Rafa Campos (Puerto Rico), consolidando una sólida representación regional en uno de los torneos más importantes del calendario de otoño del PGA TOUR.

TALENTO UNIVERSITARIO EN EL PGA TOUR

Un total de 27 exalumnos del Cabo Collegiate, prestigioso evento universitario, forman parte del field. Entre ellos destacan nombres como Mason Andersen, Frankie Capan III, Luke Clanton, Cristóbal Del Solar, Nick Dunlap, Austin Eckroat, Doug Ghim, Will Gordon, Harry Higgs, Taylor Moore, Trey Mullinax, Gordon Sargent, entre otros.

Este grupo representa la nueva generación de golfistas que han dado el salto del circuito colegial al profesionalismo, y que ahora compiten codo a codo con campeones establecidos en el PGA TOUR.

MEXICANOS CLASIFICADOS POR MÉRITOS PROPIOS

Los mexicanos Emilio Gil Leyva y Alejandro Madariaga lograron su clasificación al torneo mediante eventos exclusivos para golfistas nacionales. Gil Leyva ganó el Clasificatorio Mexicano presentado por National Car Rental el pasado 5 de octubre, mientras que Madariaga se impuso en el Mexico Match Play el 6 de octubre.

Ambos jugadores representan el futuro del golf mexicano, y su presencia en el WWT Championship es una muestra del crecimiento del deporte en el país.

CAMPEONES RECIENTES Y FIGURAS INTERNACIONALES

El field incluye a 31 jugadores con victorias en el PGA TOUR en las últimas dos temporadas, de los cuales ocho han ganado este año, como Nick Taylor, Joe Highsmith, Garrick Higgo, Ben Griffin, J.J. Spaun, William Mouw, Steven Fisk y Michael Brennan. Fisk y Brennan, además, han sido protagonistas en los últimos eventos del calendario de otoño de la FedExCup.

En total, hay 42 jugadores internacionales representando a 20 países y territorios, lo que refuerza el carácter global del torneo.

CAMPEONES DE MAJORS Y LEYENDAS EN EL FIELD

Tres campeones de Majors estarán presentes: J.J. Spaun (U.S. Open 2025), Wyndham Clark (U.S. Open 2023) y Francesco Molinari (Open Championship 2018). Además, el capitán del equipo europeo ganador de la Ryder Cup 2023 y 2025, Luke Donald, también competirá esta semana.

Entre los campeones anteriores del WWT Championship destacan Austin Eckroat (2024), Erik van Rooyen (2023), Matt Kuchar (2018) y Patton Kizzire (2017), quienes buscarán repetir la hazaña en Los Cabos.

JÓVENES PROMESAS DEL PGA TOUR

El torneo también será vitrina para jóvenes talentos como Luke Clanton (21 años), David Ford (23) y Gordon Sargent (22). Clanton y Ford obtuvieron exenciones para la próxima temporada gracias al programa PGA TOUR University, mientras que Sargent fue el número 1 del Ranking Mundial Amateur de Golf en 2023.

Ford también lideró el ranking Golfweek Jr., lo que lo posiciona como uno de los prospectos más sólidos del golf estadounidense.