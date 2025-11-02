Macías lidera goleada de Pumas y enciende la esperanza del Play-In

FELICES. Sus compañeros Pumas abrazan a JJ Macías luego de anotar uno de sus goles. (Foto: Marco Tulio).

Los Pumas de la UNAM ofrecieron su mejor versión en el Estadio Olímpico Universitario, donde golearon 4-1 a los Xolos de Tijuana en la jornada 16 del Torneo Apertura 2025, resultado que los catapultó al décimo lugar de la tabla general, justo en zona de Play-In, a falta de una fecha para concluir la fase regular.

El equipo dirigido por Efraín Juárez mostró una actitud renovada, con mayor intensidad y orden táctico. Aprovecharon la ausencia del mediocampista Gil Mora, lesionado en el conjunto fronterizo, para dominar el medio campo y generar constantes llegadas al área rival.

JOSÉ JUAN MACÍAS, EL HOMBRE DEL PARTIDO

La figura indiscutible del encuentro fue José Juan Macías, quien abrió el marcador con un gol que cambió el rumbo del partido y luego firmó un doblete que encendió la ilusión auriazul. Su movilidad, precisión y liderazgo ofensivo fueron clave para que los universitarios sumaran su segunda victoria como locales en el torneo.

Junto a Macías, también anotaron Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte, completando una actuación ofensiva contundente. El descuento de Kevin Castañeda, vía penal, fue anecdótico ante el dominio felino, aunque provocó tensión momentánea tras una falta cometida por Pedro Vite, que generó molestia en Keylor Navas, quien incluso pateó el poste en señal de frustración.

CIUDAD UNIVERSITARIA VUELVE A SONREÍR

La última vez que Pumas había ganado en casa fue en la jornada 7 ante Atlas, el pasado 31 de agosto, con un gol agónico de Aaron Ramsey, quien ya no forma parte del plantel. Esta nueva victoria devuelve la confianza al equipo y a su afición, que había mostrado señales de descontento.

En los minutos finales del partido, la porra La Rebel realizó una protesta silenciosa, mostrando camisetas con la leyenda “Respeten nuestra historia”, en reclamo por el desempeño irregular del equipo durante el torneo. Sin embargo, el triunfo ante Xolos podría marcar un punto de inflexión.

SILENCIO EN LA DIRECTIVA, ESPERANZA EN LA CANCHA

Previo al encuentro, el presidente del club, Luis Raúl González, evitó declaraciones ante los medios, mientras el departamento de comunicación pidió no abordar temas como el caso Ramsey o el balance del torneo. El silencio institucional contrastó con la respuesta contundente del equipo en la cancha.

Con este resultado, Pumas depende de sí mismo para asegurar su lugar en el Play-In. En la última jornada, enfrentarán a Cruz Azul, por lo que una victoria les garantizaría el pase y consolidaría el cierre de torneo con una narrativa completamente distinta a la que se vivía semanas atrás.