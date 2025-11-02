McKibbin arrasa en Hong Kong y se gana boletos a Augusta y el Open Británico

CON BOLETO DOBLE. Tom McKibbin, exhibición total en el Hong Kong Golf Club.

El golfista norirlandés Tom McKibbin, de apenas 22 años, se consagró este domingo como campeón del Hong Kong Open, torneo del circuito asiático, tras liderar el evento desde la primera jornada y cerrar con una tarjeta de 63 golpes (-7) en la ronda final, para un total de -27, superando por siete golpes al estadounidense Peter Uihlein (-20).

McKibbin, integrante del equipo Legion XIII de la LIV Golf, que capitanea el español Jon Rahm, impuso desde el inicio su dominio. En la primera jornada rompió el récord del campo con -10, y nunca soltó el liderato, mostrando una consistencia y agresividad que lo consolidan como una de las figuras emergentes del golf internacional.

PREMIO DOBLE: AUGUSTA Y EL OPEN BRITÁNICO

El Hong Kong Open, uno de los torneos más tradicionales de Asia —se celebra desde 1959— ofrecía un incentivo especial: el ganador obtendría plazas directas para el Masters de Augusta y el Abierto Británico 2026, dos de los cuatro Majors del golf mundial.

Con este triunfo, McKibbin asegura su presencia en ambos escenarios, donde podrá medirse con la élite del golf. Ya en junio de 2023, el norirlandés había conquistado el Abierto Europeo en Hamburgo, del DP World Tour, y ahora suma un nuevo hito en su joven carrera.

ESPAÑOLES CON BUEN CIERRE EN ASIA

Los mejores representantes españoles en el torneo fueron el catalán David Puig y el castellonense Josele Ballester, quienes finalizaron empatados en la decimocuarta posición, con un total de -15, mostrando solidez en un field altamente competitivo.

Ambos jugadores continúan consolidando su presencia en el circuito asiático, y su actuación en Hong Kong les permite cerrar el año con buenas sensaciones rumbo a la próxima temporada.