México vs Países Bajos y Corea del Norte vs Brasil: ¡semifinales de antología en el Mundial Sub-17!

GIGANTE. Murrieta, heroína en la tanda de penales-

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se instaló entre las cuatro mejores del mundo tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales, luego de empatar 0-0 en tiempo reglamentario. La gran figura fue la arquera Valentina Murrieta, quien detuvo dos penales durante el partido y uno más en la serie definitiva, convirtiéndose en la protagonista de una noche inolvidable en Sale, Marruecos.

Con esta victoria, México mantiene viva la ilusión de conquistar su primer título mundial en la categoría, y enfrentará en semifinales a Países Bajos, único equipo europeo que sigue con vida en el torneo. Las neerlandesas también avanzaron por la vía de los penales, tras empatar 2-2 con Francia en tiempo extra y lograr una remontada espectacular.

CHOQUE DE ESTILOS EN LA ANTESALA DE LA FINAL

El duelo entre México y Países Bajos promete ser uno de los más emocionantes del certamen. Las mexicanas ya vencieron a las neerlandesas en la fase de grupos por 1-0, lo que les da confianza para repetir la hazaña. Sin embargo, el equipo europeo ha mostrado gran capacidad de reacción y llega con impulso tras eliminar a una potencia como Francia.

En la otra semifinal, Corea del Norte, vigente campeona del mundo, se medirá ante Brasil, en un choque de alto calibre. Las asiáticas fueron las únicas en ganar su partido de cuartos de final en tiempo reglamentario, al aplastar 5-1 a Japón, confirmando su condición de favoritas para repetir el título.

BRASIL, CON GARRA Y PENALES

Por su parte, Brasil tuvo que recurrir a los penales para superar a una sólida Canadá, que mostró gran nivel defensivo. La Canarinha logró romper el cerrojo en la tanda y ahora buscará frenar el avance de las norcoreanas, que aspiran a su cuarta corona mundial y la segunda consecutiva.

Las semifinales se jugarán esta semana en Marruecos, y los ganadores disputarán la gran final del Mundial Sub-17 Femenil, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar. México tiene ante sí una oportunidad histórica de alcanzar su primera final en esta categoría.