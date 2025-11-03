Termina el Clausura

CONTRASTE. Para Pumas será una vergüenza, califique o no al Play In.

Ultima semana del Clausura y quedan muchas, muchas cosas por definir. Por puntos, porque en temas de futbol, hay claros favoritos.

Cruz Azul y Toluca son los grandes favoritos, con un tercer implicado que nadie se quiere encontrar en semifinales, Tigres.

El sistema del futbol mexicano nos regalará un fin de semana con grandes emociones y expectativas por más que critiquemos el sistema.

EL GRAN RIVAL A VENCER

Pelea por la cima, pelea por el último lugar de clasificación directa y pelea por el último lugar al Play In. Nos guste o no nos guste, el sistema del futbol mexicano nos regales una última semana con muchas emociones.

El favorito es Cruz Azul, pero ha cambiado en los últimos días, con Toluca como el gran rival a vencer.

Criticamos el sistema, pero al final lo disfrutamos. Y es que el sistema del futbol mexicano, mediocre, como muchos opinamos, nos regala emociones en las jornadas finales.

PUMAS SE JUEGA LA VIDA

La Máquina llega como favorito al último juego, pero su rival, Pumas, se juega la vida. Es mucho lo que hay en juego con la localía en las rondas de vuelta, asi que Cruz Azul saldrá con todo.

Será el partido más atractivo de la jornada. Porque hay mucho en juego, de ambos lados. En la parte alta y baja de la tabla.

Para Pumas será una vergüenza, califique o no al Play In, pero Cruz Azul será juega muchos más.

Nos guste o no, el sistema del futbol mexicano regala cosas interesantes hasta el final.