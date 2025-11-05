¿Efraín Juárez se va de Pumas? Está en la mira de un histórico de Europa

¿Efraín Juárez deja Pumas? Celtic busca integrar a sus filas al mexicano, una vez más... Pero ahora como director técnico.

El Celtic Football Club busca director técnico y, Efraín Juárez será quien tome ese lugar en uno de los históricos de Europa. Esto, tras una conversación que el mexicano sostuvo con el equipo escoses, según confirma AS México.

Esta información llega en la antesala del encuentro de los universitarios frente a Cruz Azul, en la jornada 17 de la Liga MX, partido donde los felinos buscarán rasguñar el pase a los Play-In frente al equipo cementero, esto si son capaces de arrebatarle el triunfo al líder de la tabla, como visitantes.

¿Se va Efraín Juárez de Pumas? 🚨😼⚽️



El Celtic de Escocia busca nuevo técnico y AS México confirma que el técnico de Pumas UNAM ya habría tenido una conversación con ellos, pese a que el estratega aún dirige al club universitario en México. Su historial exitoso en Sudamérica y…

¿Efraín Juárez se va de Pumas?

Como si la cosa se pudiera poner más difícil para el conjunto del Pedregal, se ha corrido la confirmación del fichaje de Efraín Juárez; su actual director técnico, como el nuevo flamante coach, del club de futbol cuya sede es, nada más y nada menos, que el Celtic Park, en escocia.

Según información reciente, el actual DT de Pumas dejaría al equipo para integrarse como timonel del histórico campeón de la Champions League en 1967.

Sin embargo, y para tranquilidad de algunos aficionados de Pumas, hasta el momento, no se habla de que el entrenador y exjugador del Club Universidad Nacional abandone al equipo a estas alturas de la temporada.

De regreso a Celtic, pero ahora como director técnico

El club Celtic, también apodado The Boys (los chicos), o The Hoops (los aros), es conocido históricamente por ser el primer club británico en ganar la Copa de Europa o UEFA Champions League en la temporada 1966/1967.

Desde su fundación, el 6 de noviembre de 1887, este histórico y longevo club, con sede en Glasgow, Escocia, alberga más de 100 trofeos en los estantes del imponente Celtic Park, dónde estará siendo dirigido por Efraín Juárez, después de haber formado parte de la alineación, pero como jugador, hace 14 años.