Inauguran el torneo Ancer Junior Open en Torreón

Aportando experiencia. Abraham Ancer comprometido con el desarrollo del golf juvenil en México y Latinoamérica. (Foto especial)

El torneo Abraham Ancer Junior Open que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los jóvenes golfistas de Latinoamérica se inauguró este miércoles en el Club Campestre de Torreón, donde se celebrará hasta el 9 de noviembre.

El certamen reúne a más de 70 jugadores de tres países: México, Estados Unidos y Brasil, que continúan su desarrollo competitivo dentro del circuito juvenil más importante de la región.

“Me llena de orgullo ver cómo el golf juvenil crece con fuerza en México y en toda Latinoamérica. A esta edad, la competencia y la disciplina son fundamentales, porque aquí es donde nacen los sueños que después se convierten en carreras profesionales”, dijo Abraham Ancer en conferencia virtual.

El Abraham Ancer Junior Open es el quinto torneo de la primera temporada de Jungle, después del Gaby López Open celebrado en el Club de Golf México, del Nico Open en el Club Campestre Llanogrande en Colombia, del Quito Junior Open en el Arrayanes Country Club en Ecuador); y el Felipe Aguilar Invitational en el Hacienda Chicureo Club en Chile.

Julián Alba, director del Club Campestre de Torreón, expresó su beneplácito por ser sede de dicho evento: “Para nosotros es un honor abrir las puertas del Club Campestre de Torreón a un torneo tan importante como el Abraham Ancer Junior Open. Este tipo de competencias inspiran a nuestros jóvenes y consolidan a la región como un punto clave para el crecimiento del golf en México.